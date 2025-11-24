El Park Güell s'il·lumina per primer cop aquest Nadal

El Park Güell es vestirà de Nadal per primer cop aquestes festes. Una decoració plena de màgia i llum transformarà el parc en un espai únic per visitar en amics o en família. Concretament, hi haurà llums de Nadal a la Sala Hipòstila i al cedre dels Jardins d’Àustria, i també els avets d'aquest espai monumental aniran ornamentats durant aquests dies.
Es tracta del primer any en què el Park Güell es guarneix per aquestes dates. L'element central i protagonista és un gran arbre d'avets de 12 metres format per diversos avets naturals que es pot visitar a la plaça de la Natura i que corona un gran estel. A més, a tots els accessos del parc així com a l'entrada de la Casa Gaudí s’han col·locat arbres naturals decorats amb motius nadalencs.
Es tracta d'una iniciativa que vol oferir una experiència festiva i convidar famílies i amics a gaudir de la tradició de Nadal en un espai emblemàtic i gairebé centenari. De fet, el parc es convertirà en l'escenari principal de l'Any Gaudí aquest pròxim 2026, ja que la ciutat celebrarà el centenari de la mort de l'arquitecte del parc.
Quan es pot veure el Park Güell il·luminat?
Durant els dies de Nadal, el parc encendrà els llums cada dia quan es faci fosc i tancarà les portes a les 22 h. L'objectiu és que els veïns i veïnes del barri siguin els qui puguin gaudir principalment de l'ambientació nadalenca.
Un Nadal per als infants
D'altra banda, també els alumnes de les escoles pròximes visitaran el Park Güell durant els dies vinents per fer la ja tradicional penjada dels desitjos. Es tracta d'una iniciativa en què participaran uns 300 infants que penjaran els seus desitjos per l’any vinent als avets instal·lats a la zona dels Jardins d’Àustria.
En la mateixa línia, la plaça de la Natura acollirà també el Concert de Nadal de l’Escola Baldiri Reixac, un acte que reunirà a prop de 500 assistents entre alumnat, famílies i professorat i que esdevé l’acte de final de trimestre a l’escola.
També s'il·luminarà el Zoo, el Port Olímpic i el Tibidabo
Els llums de Nadal en espais emblemàtics de Barcelona també arribaran al Zoo de Barcelona, on ja s’han estrenat noves propostes i guarniments inspirats en aquesta època de l’any i, en els pròxims dies, al Port Olímpic i el parc d’atraccions Tibidabo. Igual que al Park Güell, grans arbres naturals presidiran cadascun dels espais, decorats amb il·luminació i motius temàtics que simbolitzen la il·lusió de les festes.