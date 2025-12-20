L’Anella Olímpica tanca 2025 amb les millors xifres: 2,4 milions d’espectadors i 200 esdeveniments

L’Anella Olímpica de Barcelona ha tancat el 2025 amb rècord d'esdeveniments programats i més de 2,4 milions d’espectadors, segons les xifres que ha ofert l'Ajuntament de la capital catalana. L’Estadi Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club han programat al llarg de l'any prop de 200 xous, especialment musicals.
L’activitat ha crescut un 15% respecte de l’any anterior i l’assistència un 11%. Hi ha hagut una ocupació gairebé plena dels recintes, amb programacions durant 351 dies de l’any, incloent-hi muntatges i desmuntatges. El perfil del públic es manté estable: el 42% procedeix de Barcelona i l’àrea metropolitana; el 34,7%, de la resta de Catalunya; el 16,2%, d’altres punts de l’Estat, i el 7,1%, de l’estranger.
Els concerts han concentrat el gruix de l’activitat, amb 116 actuacions i prop d’1,2 milions d’espectadors: 58 al Palau Sant Jordi, 51 al Sant Jordi Club i 7 a l’Estadi Olímpic. La programació ha combinat estils i formats, amb 65 concerts d’abast internacional i 51 d’àmbit estatal. Onze artistes internacionals han fet de l’Anella Olímpica l’única parada a l’Estat —com Guns N’ Roses, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Blackpink, Lady Gaga o Mumford & Sons—, alhora que s’ha reforçat l’aposta pel talent local i estatal amb noms com Amaia, Aitana, Rigoberta Bandini, Nil Moliner o Antonio Orozco.
El calendari també ha inclòs 58 esdeveniments familiars, esportius i de ciutat, amb prop de 200.000 espectadors. En aquest àmbit destaquen propostes com Disney on Ice, vinculat al Palau Sant Jordi des de 1993; Cirque du Soleil; el partit benèfic Catalunya–Palestina; el Trial Indoor Barcelona; les Premier Padel Finals; o la trobada escolar Esport i Dansa Ara, entre d’altres. A aquestes experiències s’hi sumen els 24 partits del FC Barcelona disputats el 2025 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, amb més d’1 milió d’assistents.
De cara al 2026, es preveu mantenir un nivell d’activitat excepcional, amb concerts ja exhaurits de grans gires nacionals i internacionals i cites esportives destacades com la gran sortida del Tour de França. Paral·lelament, avançaran les millores als equipaments i el projecte de transformació del Sant Jordi Club.