Mor Jordi Roch, metge, gestor musical i fundador de l'Associació Franz Schubert, als 94 anys

El metge, gestor musical i fundador i president d'honor de l'Associació Franz Schubert, Jordi Roch, ha mort als 94 anys, segons ha confirmat l'entitat a les xarxes socials. El també fundador i "ànima" de l'Schubertiada, el cicle de concerts entorn del compositor austríac, compaginava la professió mèdica amb les activitats musicals. Va ser president de les Joventuts Musicals de Barcelona durant sis anys, del 1957 al 1963, i durant nou anys, del 1983 al 1992, va presidir la Federació Internacional de Joventuts Musicals. També va ser president del Consell Internacional de Música de la UNESCO del 1993 al 1997 i va organitzar el Festival Internacional de Música de Barcelona el 1963. A més, va impulsar la Fundació Pau Casals el 1972.
Roch també va estar al darrere de l'Associació Catalana de Compositors, del Festival Internacional de Música de Cadaqués, de l'Orquestra Ciutat de Barcelona o del Festival Internacional de Música de l'Empordà. L'any 2013 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
Un dels esdeveniments pel qual més se'l va conèixer, però, va ser l'Schubertiada de Vilabertran. Des d'aquest esdeveniment, els seus membres han afirmat a les xarxes socials que han quedat "orfes" de "l'entusiasme", la "saviesa" i "l'afecte" de Roch. "El trobarem molt a faltar, i guardarem com un tresor tot el que ens ha ensenyat i tot el que hem compartit plegats. T'estimem, Jordi!", han reblat els membres de l'Schubertiada.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat en una anotació a X que la música catalana, espanyola i universal li deuen molt a Roch: "La seva contribució a la música i l'impuls que ha donat als joves talents sempre seran un gran llegat".