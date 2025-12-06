El castell abandonat i amagat amb millors vistes del Berguedà: «Un espai amb història que s'ha de cuidar»

Cada cop són més els creadors digitals que comparteixen a xarxes socials llocs amagats, abandonats o secrets per a visitar. Un dels últims vídeos que s'ha viralitzat a TikTok és el de l'influenciador Adrià Badia, que fa contingut sobre viatges i escapades.
Al seu vídeo recomana un castell abandonat a només una hora de Barcelona al qual es pot arribar en cotxe. Badia ha preferit no revelar la ubicació exacta de la construcció que mostra al vídeo per preservar-ne l’entorn i evitar-hi una afluència massiva, però dona l'opció a qui vulgui anar-hi a què contacte amb ell per privat per compartir el lloc concret.
El castell amagat al bosc del Berguedà
La construcció que ha captat l’atenció del públic és la Torre del Comte de Fígols, un antic edifici situat als boscos entre Fígols i Cercs, al Berguedà. Segons Badia, l'edifici va ser construït a principis del segle XX inspirat en els castells medievals i encara conserva al complet l'estructura íntegra, malgrat les condicions d'abandonament en què es troba l'interior de la Torre.
A només una hora de Barcelona hi ha aquest antic castell ple de històries que el temps ha deixat enrere. Aparquem el cotxe i nomes s'ha de caminar uns 10 minuts fins arribar a la ubicació. Per dins és espectacular. Cada habitació, cada passadís, té alguna cosa que t'enganxa. És d'aquells llocs que et fan pensar com pot ser que tinguem coses així tan a prop de casa. Recorda respectar l'entorn i no deixar-hi res enrere, és un espai amb història i mereix ser cuidat. Com ja faig amb altres llocs així, no publicaré la ubicació exacta per preservar-lo i evitar massificacions.
Aquest immoble catalogat com a bé cultural d’interès local té una història molt interessant que, com el mateix edifici, ha sigut oblidada. La història de la Torre del Comte de Fígols comença com una construcció per allotjar temporalment al propietari de l'explotació minera, senyor Olano, i a la mateixa família que hi passava curtes temporades.
La torre fou emprada durant força anys com a seu de les oficines de l'empresa Carbons de Berga S.A., però durant els setanta del s. XX es clausurà i va ser abandonat. Des d’aleshores, l’edifici ha quedat buit, tot i mantenir protecció patrimonial segons la Diputació de Barcelona.
Al vídeo, Badia recorda que qualsevol visita ha de fer-se amb respecte absolut, evitant deixar-hi residus o provocar desperfectes. El creador de contingut reivindica la importància de cuidar aquests espais, tant per la seva significació històrica com pel valor paisatgístic que encara conserven.