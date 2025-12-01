El castell medieval de 2,5 milions d'euros que una prestigiosa ginecòloga ha donat a un poble català

Història inversemblant i preciosa a Catalunya. Marisa López Teijón, una prestigiosa ginecòloga nascuda a Lleó ha comprat el castell de Canyelles (Garraf) i l'ha cedit als veïns. Per què ho ha fet? Era una històrica demanda veïnal, però inassumible econòmicament, que la ginecòloga ha fet realitat com a mostra d'agraïment al poble.
Anem a pams. López, que va néixer a Vilafranca del Bierzó (Lleó) i va criar-se a La Corunya, fa anys que viu a Canyelles -5.000 habitants- i amb el pas del temps ha desenvolupat una estima especial cap al poble. A la localitat hi ha un castell del segle XV, històricament propietat dels barons de Canyelles, i des del 1982, de Miguel Salinas i Bofill, que va comprar-lo per adequar-lo com a residència familiar.
L'adquisició del castell per part de Salinas, va fer que els habitants del poble deixessin de tenir accés, i recuperar la titularitat del castell era una demanda conjunta dels veïns. Va ser així com en una conversa entre l'alcaldessa del poble, Rosa Huguet, i López Teijón, la batllessa li va explicar que tornar a tenir el control del castell era el gran desig dels veïns.
Dit i fet. Quaranta-tres anys després, López Teijón ha comprat el castell per valor de 2,5 milions d'euros i l'ha regalat als veïns. La ginecòloga justifica l'adquisició del castell com "una manera de tornar als veïns tot el que m'han donat". Parla de la integració al poble i "l'amabilitat i la tranquil·litat" que hi ha trobat, tal com va explicar al programa La Linterna de la COPE. El cas és que amb la seva fortuna personal -és al top 100 de les dones més influents de Catalunya segons la llista Forbes- va adquirir la històrica fortificació.
Tot plegat es va coronar amb una festa en què López va fer entrega de les claus als veïns i al seu torn, les institucions catalanes li van atorgar una medalla. Al poble se li ha fet una estàtua i també se li han regalat diverses pintures de la fortificació. Al castell ja hi regna una bandera del poble i és d'accés lliure per tots els ciutadans.