La professió amb què molts somien però que està relacionada amb un 33% més de mortalitat

Hi ha feines somiades que amaguen peatges inesperats per als qui els exerceixen. Així ho recullen diversos estudis recents que, per exemple, comparen aquestes professions amb altres factors conductuals de risc per a la salut com fumar de manera ocasional. De fet, n'hi ha una que es relaciona amb un increment de la mortalitat del 33%.
Aquests professionals enfronten riscos silenciosos que eleven les probabilitats de mort prematura. Són els cantants famosos, que tendeixen a morir abans que el públic en general. Les causes principals són la fama en si, les exigències de la indústria musical i l'estil de vida associat a la música, expliquen els investigadors.
El que és segur és que la fama en si mateixa pot ser un factor crític en l'escurçament de les vides dels cantants més enllà dels riscos del treball, almenys al Regne Unit, la Unió Europea i Amèrica del Nord, tal com suggereix una investigació de la Universitat Witten Herdecke d'Alemanya, recollida al Journal of Epidemiology & Community Health. Segons l'estudi, aquestes estrelles moren al voltant de quatre anys abans de mitjana que els cantants que no arriben a aquest nivell de fama.
Un estudi recull que els cantants famosos viuen quatre anys menys
Per aprofundir en la resolució d'aquest enigma, els investigadors van comparar retrospectivament el risc de mort de 648 cantants, la meitat dels quals havia assolit l'estatus de celebritat i l'altra meitat no. Cadascuna de les 324 estrelles va ser aparellada per any de naixement, gènere, nacionalitat, ètnia, gènere musical i estat de solista o cantant principal en una banda amb els seus parells menys coneguts.
L'anàlisi de les dades va mostrar que, de mitjana, els cantants famosos van viure fins als 75 anys, mentre que els menys famosos, fins als 79 anys. Tot i ser membre d'una banda es va associar amb un risc de mort 26% menor en comparació de cantar sol, la inclusió d'aquesta variable no va influir en l'efecte general de la fama, ja que els cantants famosos encara tenien un 33% més de probabilitats de morir abans que les contraparts menys conegudes.
Amb tot, les anàlisis indiquen que hi ha un risc elevat específicament després d'assolir la fama, la qual cosa la destaca com un possible punt d'inflexió temporal per als riscos de salut, inclosa la mortalitat. "Més enllà de les explicacions ocupacionals, les troballes suggereixen que la fama augmenta la vulnerabilitat dins d'un grup ja per si mateix en risc", expliquen.