Els aliments que generen més calor corporal per sobreviure al fred de l'hivern

Amb la caiguda de les temperatures, tothom corre a buscar maneres de mantenir-se calent i conviure amb el fred de la millor manera possible sense que es dispari la factura de la llum i el gas. Roba, materials aïllants, exercicis... Però ningú pensa en l'alimentació.
I és que la gastronomia és un aliat sovint oblidat per mantenir la calor corporal a l'hivern. L'impacte dels aliments en la capacitat de l'organisme de mantenir la temperatura és immediat i molt efectiu, però no sempre s'adapta la dieta com caldria a aquesta època de l'any.
En aquest sentit, els aliments i plats de temporada més adients són, d'una banda, les verdures com la ceba, el cibulet, els porros i els alls, així com les pastanagues, les xirivies, el nap negre i la remolatxa. Pel que fa als cereals en gra, la millor opció és el fajol o blat negre, que té un gran impacte tèrmic en l'intestí.
En el grup dels llegums, un aliment fonamental a l'hivern i la tardor, es recomana menjar mongetes azuki, tempeh i natto (dos fermentats de la soja). En la mateixa línia, els fruits secs són molt calòrics i, per tant, escalfen l'organisme. Els millors de l'època són les ametlles, les avellanes, les nous i festucs.
Finalment, hi ha diverses espècies que, en infusions o batuts, ajuden a generar calor. L'estrella és el gingebre, tot i que també hi ha la canyella, l'orenga, la mostassa i el romaní. I cal no oblidar la carn (val qualsevol) i el peix blau, així com els formatges més curats.
El mètode japonès per mantenir la calor corporal a l'hivern
Un mètode que arriba des del Japó se centra en la millor combinació de peces de roba per mantenir l'escalfor corporal. L'abric de plomes és vital per resistir les baixes temperatures, però l'experiment va demostrar que sota aquesta peça no hi ha d'haver roba gruixuda.
Després que diferents persones estiguessin 30 minuts en una habitació a una temperatura de 10 graus, es va demostrar que qui tenia samarretes fines a sota l'abric retenien millor la calor que qui portava jerseis gruixuts. Els experts apuntaven que les jaquetes de plomes creen una capa d'aire que manté la temperatura, però perquè funcioni correctament cal que la calor es transmeti des del cos a l'abric. Com que les robes gruixudes bloquegen aquesta transferència tèrmica, acaben sent menys útil que les samarretes fines a l'hora de mantenir la temperatura corporal.
L'experiment també ha valorat l'ús correcte de la bufanda a l'hora de protegir-se del fred. La prova va ser la mateixa: diverses persones van mantenir-se trenta minuts en una habitació a deu graus de temperatura. I el resultat és que embolicar-se la bufanda de manera simple és més eficaç que fer-ho amb un doble embolcall o feta un nus.
L'explicació darrere d'això és que l'embolcall simple genera quatre capes d'aïllament al voltant del coll, bloquejant l'entrada d'aire fred i evitar que la calor corporal s'escapi. Com que el cos acull una gran quantitat de vasos sanguinis importants, el fet de mantenir-lo a bona temperatura aconsegueix que aquesta calor es distribueixi per la resta del cos.