Els hàbits de conducció que poden indicar un inici de deteriorament cognitiu, segons un nou estudi

La manera com condueixes o els hàbits que tens al volant poden ser un indicador de risc de patir deteriorament cognitiu, segons un estudi de la Universitat de Washington a St. Louis (Estats Units) publicat a la revista mèdica Neurology, la revista mèdica de l'Acadèmia Estatunidenca de Neurologia. "La identificació primerenca de conductors grans amb el risc d'accidents és una prioritat de salut pública, però identificar a les persones que no són segures és difícil i requereix molt temps", informa l'autor de l'estudi, Ganesh M. Babulal.
Si bé, el que en un inici havia de servir per identificar conductors perillosos per les seves capacitats neurològiques, també ha permès trobar noves maneres d'identificar indicis de deteriorament cognitiu a través de la conducció. Això, a través d'un estudi a partir del rastreig de dades GPS i considerant factors com l'edat, les puntuacions en proves cognitives i factors de risc genètics relacionats amb la malaltia d'Alzheimer.
En l'estudi van participar 56 persones amb deterioració cognitiva lleu, precursora de la malaltia d'Alzheimer, i 242 persones cognitivament sanes amb una edat mitjana de 75 anys. Tots els participants conduïen almenys una vegada per setmana en el moment de l'inici de l'estudi. Els participants van acceptar sotmetre's a proves de raonament i al fet que se'ls instal·lés el dispositiu de rastreig de dades en els seus vehicles. Posteriorment, se'ls va realitzar un seguiment durant més de tres anys.
Les característiques a l'hora de conduir que són indicis de deteriorament cognitiu
Si bé els patrons de conducció dels dos grups eren similars a l'inici de l'estudi, amb el temps, els adults majors amb deterioració cognitiva lleu van tenir majors reduccions en la quantitat de vegades que conduïen cada mes, la freqüència amb la qual conduïen de nit i quant variaven les rutes.
Els investigadors van utilitzar factors de conducció com la distància mitjana i màxima recorreguda, la freqüència amb la qual les persones superaven el límit de velocitat i el grau de variació de la seva rutina per a predir si una persona havia desenvolupat deterioració cognitiva lleu. Tot plegat, amb un 82% de precisió. Quan van afegir factors com l'edat i altres dades demogràfiques, les puntuacions en proves cognitives i la presència d'un gen associat amb l'Alzheimer, la precisió va millorar al 87%. En comparació, en utilitzar tots aquests factors sense informació sobre la conducció, es va obtenir un 76% de precisió.
La manera de conduir serveix per avaluar l'estat del cervell
Observar el comportament diari al volant és una forma relativament senzilla i discreta de monitorar les habilitats cognitives i la capacitat funcional de les persones, apunta Babulal. "Això podria ajudar a identificar als conductors en risc per a una intervenció primerenca, abans que sofreixin un accident o tinguin un ensurt, que és el que sol ocórrer actualment", destaca l'expert, que matisa que també cal respectar l'autonomia, la privacitat i la presa de decisions informada de les persones, i garantir el compliment dels estàndards ètics. Ara bé, una limitació de l'estudi és que la majoria dels participants eren persones blanques i amb un alt nivell educatiu, per la qual cosa els resultats podrien no ser generalitzables a la població general.