Aquesta és la llet que promet revolucionar la nutrició: ni de vaca ni materna

La llet és una de les begudes més consumides i a diferència de la resta d'espècies animals, els humans la consumeixen al llarg de la seva vida, no només en l'etapa de creixement. De tipus de llet hi ha molt diverses, i segons el tipus aporta uns beneficis o altres.
Ara, però uns científics han descobert que hi ha un tipus de llet amb avantatges sorprenents per a la salut i el sistema immunitari, molt més potent que qualsevol altra de les més conegudes. Es tracta d'un descobriment científic que pot arribar a revolucionar la nutrició infantil i la ciència dels aliments.
Concretament, aquesta llet té propietats antibacterianes i bioactives, fet que la converteixen en una troballa amb un gran potencial pels humans, ja que reforça de manera significativa la protecció de l'intestí i reforça la immunitat. I és que la llet animal està plena de varietats depenent de les espècies, ja que tenen diferents propietats segons les necessitats d'aquelles cries.
Llet de foca, un gran descobriment
La investigació de la Universitat de Göteborg, Suècia, assenyala que la llet de foca grisa de l'oceà Atlàntic podria ser més potent que la llet materna. Els científics corroboren que la llet de foca té aproximadament més d'un 33% més de molècules de sucre que la llet humana, fet que afavoreix a crear combinacions per a una alimentació infantil més profitosa i beneficiosa.
L'estudi publicat a Nature Communications demostra que la llet és extremadament refinada perquè les cries de foca no contreguin malalties. Part del motiu per assolir aquesta fita és el nombre de molècules que conté: els científics van descobrir fins a 332 molècules de sucre diferents, en comparació a les 250 que té la llet materna.
En un futur no molt llunyà, les molècules trobades en la llet de les foques podrien afegir-se als succedanis de la llet materna per enfortir el sistema immunitari dels nadons. A més, els sucres de la llet també podrien administrar-se en adults per mantenir una bona salut gastrointestinal.
Cal investigar més
Tot i que hi hagi forts indicis del potencial d'aquest tipus de llet, els científics reconeixen que existeixen llacunes en el coneixement sobre la diversitat de sucres de llet d'animals i dels seus efectes, en gran part per l'escassetat d'estudis realitzats en animals mamífers.
La piràmide nutricional la situa com a primordial
Com s'ha dit anteriorment a llet és una beguda essencial fins al punt que, segons la piràmide nutricional, és un dels aliments que més s'ha de prendre. Forma part dels làctics i aquests es recomana menjar-los dos o tres cops al dia, per tant, el consum de la llet per l'ésser humà és recomanable des que es neix fins que es mor.
El seu alt nivell de proteïnes làctiques, potassi, magnesi i calci s'associa amb una reducció del risc de l'ictus i malaltia coronària. Així mateix, un dels mites que existeixen és que la llet i els làctics porten molt greix, però realment depèn perquè hi ha productes que son baix en greixos. Fins i tot, els làctics baixos en greixos s'associen a una millora a l'hora de perdre pes.