Els hàbits científicament provats per allargar l'esperança de vida

Els anys no perdonen i, a mesura que passen, els nostres cossos pateixen transformacions naturals d'acord amb el procés d'envelliment. Tot i això, hi ha hàbits que poden ajudar a viure molts anys i fer-ho amb bona salut. Encara que els gens influeixen, els experts assenyalen que més de la meitat del que determina una vida llarga depèn dels nostres hàbits. Una anàlisi recent de la revista GeroScience titulat "Una revisió sistemàtica de l'ús de la dieta i la medicació entre els centenaris i els gairebé centenaris a tot el món", revisa més de trenta estudis sobre longevitat i identifica els costums comuns entre les persones que aconsegueixen el segle de vida.
El que es pot traure clar és que la longevitat no depèn només del que mengem o del moviment que fem cada dia, sinó d’un conjunt d’hàbits i actituds que ens ajuden a mantenir el cos i la ment en harmonia al llarg del temps. Un exemple a casa nostra és el de Maria Branyas, la supercentenària de la Garrotxa que va morir amb 117 anys el 2024 i l'ADN de la qual ha esdevingut un cas d'estudi científic per analitzar el secret de la longevitat. Ella també complia amb els hàbits que us mencionem a continuació.
Alimentació natural i moderada
Les persones longeves solen seguir una dieta senzilla, rica en productes locals i frescos. Fruites, verdures, llegums, cereals integrals i peix són la base de la seva alimentació. L'estudi destaca que el seu consum de proteïnes, greixos i carbohidrats es manté equilibrat i, sobretot, que controlen la quantitat de sal que ingereixen, ja que consumida en excés de sodi, pot provocar hipertensió i problemes cardiovasculars.
Mou-te cada dia
L'exercici contribueix a la longevitat i a la bona salut. En fer exercici, redueixes les possibilitats de desenvolupar malalties, especialment malalties cardiovasculars, diabetis i deteriorament cognitiu. Intenta fer exercici durant 15-30 minuts cada dia, tot i que no ha de ser ni molt complicat ni molt dur, pots agafar l'hàbit de sortir a caminar, al teu ritme, als matins; o de fer, si t'ho permet la teva mobilitat, exercicis a casa per activar la circulació sanguínia.
Ús responsable de medicaments
A diferència de la tendència general, els centenaris recorren poc als fàrmacs i prefereixen solucions naturals, activitat física i una alimentació equilibrada sempre que els símptomes no siguin molt greus o extrems, en cas contrari, és recomanable l'ús receptat de medicaments. Com prenen menys medicaments, es redueix els efectes secundaris d'aquests i això permet que l'organisme sigui més resistent.
Descans de qualitat
Dormir bé és una altra de les claus de les persones que viuen molts anys. La majoria tenen en comú que mantenen horaris regulars i prioritzen el somni reparador. El descans profund no sols restaura l'energia, sinó que enforteix la memòria, reforça el sistema immunitari i millora l'estat d'ànim.
Un entorn sa i relacions socials
L'entorn vital en què s'envolten les persones centenàries també és clau i fonamental en la seva vida i procés d'envelliment. Aquestes persones solen tenir vincles socials sòlids i un contacte diari amb la naturalesa que afavoreix el seu benestar emocional, ja que les conseqüències de la soledat no desitjada són perjudicials per a l'ànim de les persones majors.