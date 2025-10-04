Aquesta vitamina evita l'envelliment de la pell

Els últims anys hi ha hagut un augment de la preocupació per la cura de la pell. Ho hem vist a xarxes socials i a les botigues de cosmètica que dediquen prestatgeries senceres a productes per a la cara. Ens preocupa si es nota el pas del temps en la pell i volem evitar que aquest envelliment natural sigui immediat.
El que potser no sabies és que existeix una vitamina que evita aquest envelliment en la pell i que, si et manca al cos, pot accelerar aquest procés, així ho explica aquest vídeo de TikTok d'un perfil especialitzat en dermatologia i cura de la cara: @aesthetikpasto.
La vitamina que necessita la pell
La vitamina C és indispensable per ajudar a la "producció de fibres de col·lagen", explica l'expert. Aquestes li donen volum a la pell i evita que s'arrugi amb el pas del temps, encara que l'envelliment és part natural de la vida, les fibres de col·lagen es poden cuidar i potenciar.
@aesthetikpasto Esta es la vitamina más importante para mantener colageno #belleza #beauty #vitamina #suplemento ♬ sonido original - Aesthetik
A més, la vitamina C és antioxidant, per la qual cosa "et protegeix de la radiació solar i de la contaminació", destaca el dermatòleg. A més, aquesta vitamina li dona lluminositat a la pell, és a dir, fa que es vegi molt més brillant i saludable.
Per aquests motius, explica l'expert en cura de la pell, si vols mantenir una bona cura diària el millor és consumir vitamina C, sigui a través d'aliments que la continguin de manera natural, o a través de suplements alimentaris, sempre amb supervisió mèdica.