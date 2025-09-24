24 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

La supercentenària Maria Branyas: un cas d'estudi científic que revela el secret de la longevitat

L'anàlisi explica la longevitat de qui va ser la persona més vella del món per la presència de mecanismes de protecció, i no pel retard en l'envelliment

  • La persona més vella de Catalunya, Maria Branyas, en una entrevista a l'ACN a Olot -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de setembre de 2025 a les 18:23

Un estudi sobre el cas de la supercentenària Maria Branyas, que va morir a finals del 2024 a l'edat de 117 anys, revela que presentava "senyals inequívocs de vellesa", però alhora tenia "mecanismes de protecció" biològiques i una edat biològica inferior a la cronològica.

L'anàlisi, publicat a la revista Cell Reports Medicine, conclou que les persones supercentenàries no arriben a aquestes edats per un retard general de l'envelliment, sinó per una "dualitat" en què hi ha la "presència simultània de senyals de vellesa extrema i longevitat saludable".

L'informe, elaborat per un equip liderat pel doctor Manel Esteller, cap del grup d’Epigenètica del càncer de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, s'ha fet a partir de l'anàlisi de mostres preses amb mínima invasió i s'han fet servir tecnologies genòmiques, proteòmiques, epigenòmiques, metabolòmiques i microbiòmiques.

Un cas d'estudi pioner

En el cas de Branyas, l'estudi indica que presentava "senyals inequívocs de vellesa", com ara telòmers molt curts (les puntes dels cromosomes), un sistema immunitari proinflamatori i una població envellida de limfòcits-B.

Així com tenia característiques genètiques associades a la protecció neuronal i cardiovascular, poca inflamació al cos, un intestí ple de bacteris bons (bifidobacteris) i, a més, el seu cos sembla més jove del que realment era. 

A més, els investigadors assenyalen que el fet que Branyas no tingués patologies greus fa que en l'estudi es pugui distingir clarament entre l'envelliment i la malaltia. També apunten que, tot i no ser l'únic factor, una alimentació saludable, una xarxa de contactes estimulant i diversa i l'absència d'hàbits tòxics són "elements a tenir en compte a l'hora d’explicar la inusual longevitat de Branyas".

Tres iogurts al dia, però una genètica única

Maria Branyas va passar els seus últims anys de vida a la Residència del Tura d’Olot, on controlaven la seva dieta. A més, la supercentenària també assegurava que menjava fins a tres iogurts al dia. La dieta pot ser un factor, però la genètica hi juga un paper molt important, ja que, de certa manera, els costums i entorns on va viure condicionen la microbiòtica i la resistència per superar malalties.

Et pot interessar