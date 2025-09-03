Exercicis de força per a majors de 50 sense gimnàs

L'exercici físic és una assegurança d'un bon estat de salut per a qualsevol edat. Si bé, no tothom ha de fer les mateixes activitats, ja que s'han d'adaptar a la condició física, l'edat o el pes. En aquest sentit, existeixen exercicis de força per a tothom major de 50 anys que vol estar en forma i mantindre una bona salut i fortalesa muscular sense necessitat d'anar a un gimnàs.
Glútens i cames
El primer exercici és per enfortir els glútens i les cames i només necessites una pilota o un coixí. El primer pas és ficar la pilota entre les cames mentre estàs dret i buscar un seient amb què poder practicar l'exercici, ja que hauràs de seure en aquest fent repeticions per tonificar la part de baix del teu cos. Amb la pilota o el coixí entre les cames fes les repeticions d'esquats estenent els braços cap endavant per equilibrar el pes quan baixes i puges el cos del seient.
Tronc i muscles
El segon exercici que pots practicar en la comoditat de ta casa o a l'aire lliure sense necessitat d'anar al gimnàs t'ajudarà a enfortir el tronc i els muscles. Necessites una banda elàstica que has de col·locar al voltant de les mans, estant aquestes separades i els braços estesos cap endavant. El pròxim pas es anar fent cercles amb els braços obligant que el tronc i els muscles facin força mentre amb els braços mantens la banda elàstica tensa.
Esquena i muscles
L'últim exercici és molt semblant però dedicat a enfortir esquena i muscles. També necessites una banda elàstica i has de mantindre la mateixa posició que en l'exercici anterior: braços estesos al front i a l'altura dels muscles i la banda al voltant de les mans. Hauràs de fer força amb les mans cap a fora tensant la banda elàstica per activar els muscles. En compte de fer cercles amb els braços hauràs de fer moviments de contracció i extensió per activar la força dels dorsals de l'esquena.
Amb aquests senzills exercicis podràs enfortir els teus músculs sense necessitat d'anar al gimnàs.