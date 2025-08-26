L'exercici ideal per enfortir els malucs i l'abdomen

Bona alimentació, descansar bé i fer una mica d'exercici. Aquest és el trio que tothom hauria de complir per evitar greus problemes de salut viure bé. Sobretot, a mesura que ens fem grans, és important no perdre l'hàbit de fer exercici, ja que és fonamental per al cos. Una de les pràctiques que s'ha posat de moda darrerament és la del Pilates, una disciplina que aporta molts beneficis per a la salut, sobretot en el cas de les dones.
Des d'augmentar la massa muscular, a tenir una major flexibilitat, o activar la musculatura del sòl pelvià. Les diverses postures que es fan quan es practica el Pilates són molt concretes, però n'hi ha algunes que es poden incloure en qualsevol sessió d'entrenament d'una forma molt natural. És el cas del bird dog, o més coneguda com a postura del "gos de caça", ideal perquè treballa fins a quatre zones musculars.
Per fer el bird dog s'ha de començar a quatre potes. Els canells han d'estar per sota de les espatlles i els genolls a l'altura dels malucs. L'esquena s'ha de quedar en una posició neutra. Un cop aconseguida la posició inicial, s'ha d'aixecar el braç esquerre cap al davant i la cama dreta cap al darrere. Així s'activen els glutis mentre es forma una línia recta des de la mà i fins al peu. Es tracta de mantenir-se durant uns segons amb la nova postura i tornar a la inicial, per repetir el procés amb el braç i cama contraris, i fer algunes repeticions.
Aquest exercici se centra en diferents músculs. Concretament, les quatre zones que es treballen són les del recte abdominal, els malucs, l'esquena i les espatlles. Però amb el "gos de caça" també s'activen els isquis, els pectorals o els tríceps, músculs que permeten l'estabilització mentre es manté la postura estirada.
Paraula d'experta
Tot i que l'exercici sembla senzill, cal tenir en compte alguns aspectes a l'hora de practicar-lo. L'entrenadora María Plaza, especialitzada en Pilates, els detalla a la seva pàgina web.
- En primer lloc, és important mantenir la mirada a terra, allargant el coll i evitant que el cap caigui.
- S'ha d'activar la zona de l'abdomen per mantenir la pelvis neutra, sense que la columna s'arquegi.
- És important controlar bé la respiració i el temps en què es fan els moviments perquè no siguin bruscos.
I quantes vegades s'ha de fer? L'experta apunta que és un bon exercici per als matins. Així, recomana fer diverses sèries d'entre vuit i deu repeticions per activar el cos a primera hora del dia. Ara bé, també explica que es pot incloure a l'escalfament o realitzar-lo després d'una sèrie d'esquats.