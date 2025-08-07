El nou mètode d'exercici per a principiants que millorar força, agilitat i flexibilitat

Amb l'auge dels gimnasos sembla que tots els exercicis ja estan inventats. Però els entrenadors personals sempre troben noves formes d'exercitar-se i, ara, s'està popularitzant el 'cross training' un exercici cooperatiu per treballar la força, l'agilitat i la flexibilitat.
El cross training o entrenament funcional és una pràctica que engloba diferents exercicis d'alta intensitat, tant de força com de cardiovasculars, per treballar tots els grups musculars. El seu objectiu principal és potenciar la condició física de l'esportista i incrementar-ne el rendiment esportiu.
Una sessió sol durar una mitjana d'una hora i es compon de la fase d'escalfament, la pràctica d'exercicis cardiovasculars i de musculació i la tornada a la calma per estirar i recuperar el cos després de l'esforç físic. Alguns exercicis que poden fer-se són, esquats, gambades, flexions amb salt, planxes, escaladors o saltar a la comba.
Un element rellevant és que el cross training posa el focus en l'exercici en comunitat. De fet, és un esport que es realitza en grup, amb la premissa del 'suport mutu'. Aquesta circumstància augmenta la motivació del grup i facilita la millora col·lectiva.
Quantes flexions cal fer per guanyar múscul?
Un dels exercicis del cross training són les flexions, ara bé, quantes cal fer-ne per guanyar múscul? El cas és que el nombre concert varia en funció de la complexió, la forma física i els objectius de cada persona. Com a norma general, els entrenadors consideren que per a principiants, una bona manera d'anar adquirint i definint massa muscular és començar fent 10 flexions al dia. Per als que ja estan en forma, una bona mitjana són tres repeticions de 25 flexions.
De tota manera, el punt important segons els entrenadors personals és exercir correctament la tècnica. Dur a terme un ritme constant, amb la postura recta a 5 centímetres del terra i sense doblegar l'esquena és el que realment anirà fent efecte. A partir d'aquí, cada persona sent quan pot augmentar les sèries, a poc a poc i sense forçar gaire, ja que cal evitar tant sí com no una lesió.