Un dels exercicis més comuns a fer per guanyar múscul són les flexions. Un exercici relativament senzill, que es pot fer en qualsevol lloc sense necessitat de material i que treballa la musculatura pectoral, les espatlles, els tríceps, el tors i en grau més baix però no menys important, les cames.

Ara bé, quantes flexions cal fer per guanyar múscul? El cas és que el nombre concert varia en funció de la complexió, la forma física i els objectius de cada persona. Com a norma general, els entrenadors consideren que per a principiants, una bona manera d'anar adquirint i definint massa muscular és començar fent 10 flexions al dia. Per als que ja estan en forma, una bona mitjana són tres repeticions de 25 flexions.

De tota manera, el punt important segons els entrenadors personals és exercir correctament la tècnica. Dur a terme un ritme constant, amb la postura recta a 5 centímetres del terra i sense doblegar l'esquena és el que realment anirà fent efecte. A partir d'aquí, cada persona sent quan pot augmentar les sèries, a poc a poc i sense forçar gaire, ja que cal evitar tant sí com no una lesió.

De flexions n'hi ha de tota mena, però un estudi del Consell Americà de l'Exercici (ACE) assegura que les flexions triangle: un exercici fàcil de fer a casa, pot superar en efectivitat a moltes màquines. Les flexions triangle no disten gaire de les habituals. En aquesta variant es posen les mans just a sota del pit, formant un triangle ajuntant polzes i índexs. El moviment del cos és el mateix, baixar el pit evitant que l'esquena es corbi i impulsar-se cap amunt estenent els braços.

Quants dies a la setmana cal anar al gimnàs?

Pablo Dodero, entrenador personal, explica al diari AS que segons la base científica la millor opció és "entrenar dos o tres dies per setmana per grup muscular". Per tant, entrenar entre tres i quatre dies per setmana és el més adient. A més, Dodero desmitifica que calgui anar al gimnàs cinc dies a la setmana per tenir resultats. "No és realista", afirma.