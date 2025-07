Pablo Dodero, entrenador personal, explica quants dies a la setmana cal anar al gimnàs

Quan es comença a anar al gimnàs hi ha molts dubtes que cal resoldre: quins exercicis cal fer, amb quina intensitat o en quin ordre. Però sovint la pregunta més repetida és quants dies cal anar al gimnàs per setmana; un expert explica quina és la decisió correcta.

Pablo Dodero, entrenador personal, explica al diari AS que segons la base científica la millor opció és "entrenar dos o tres dies per setmana per grup muscular". Per tant, entrenar entre tres i quatre dies per setmana és el més adient. A més, Dodero desmitifica que calgui anar al gimnàs cinc dies a la setmana per tenir resultats. "No és realista", afirma.

Tot i això, Dodero explica que no hi ha una resposta única i correcte, tot depèn dels objectius que tingui cadascú. "Cada objectiu - millorar la massa muscular, la salut cardiovascular, o començar a fer exercici -, requereix una planificació diferent, i per tant l'assistència al gimnàs varia".

Tres exercicis per viure més i millor

El portal especialitzat en l'exercici i l'esport Fit and Well, Chandler recomana tres exercicis de força bàsics pensats per enfortir la zona abdominal i lumbar, les cames i els glutis, que són les àrees més importants per mantenir-se actiu i independent.

El primer exercici suggerit és l'esquat "goblet". Es realitza dempeus, amb els peus una mica més separats que els malucs i una manuella subjectada davant del pit amb les dues mans. Es tracta de baixar com si anés a seure, mantenint l’esquena recta i el tronc actiu, fins que els malucs arribin a l’altura dels genolls. Segons Chandler, aquest moviment reforça la musculatura inferior, millora l’alineació corporal i facilita la mobilitat del maluc i el genoll. A més, permet adaptar el pes segons el nivell de cada persona.

El segon exercici és la passa enrere. En aquest cas, es comença dempeus i es fa un pas enrere amb una cama mentre es flexionen els genolls fins a formar un angle recte. La clau és mantenir el tronc ferm i el cap recte. Aquesta variant, explica l'entrenador, és menys exigent per a les articulacions que la gambada tradicional i afavoreix la força de les cames, l’equilibri i el control del cos en cada costat.

Finalment, es recomana la planxa, un exercici senzill però molt complet. Es fa recolzant els avantbraços i els dits dels peus a terra, mantenint el cos en línia recta i el nucli activat. Es pot començar aguantant 20 o 30 segons, i augmentar progressivament el temps. Aquest exercici enforteix especialment la faixa abdominal, essencial per protegir l’esquena i mantenir una postura estable.