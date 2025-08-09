Aquest és el secret per mantenir la síndria en bon estat a la nevera

La síndria és una de les fruites més apreciades de l'estiu per la seva frescor, però per a conservar-la en les condicions òptimes a la nevera és important tenir en compte diversos factors. Una síndria sencera pot durar fins a dues setmanes a temperatura ambient abans de tallar-la. No obstant això, un cop tallada, la seva carn queda exposada a contaminació bacteriana, i per això és crucial refrigerar-la immediatament.
Quan la síndria ja està tallada, el màxim que ha de romandre a la nevera és entre tres i quatre dies. Durant aquest temps, és essencial envoltar-la bé amb film transparent o guardar-la en un recipient hermètic per evitar la contaminació i que absorbeixi olors d'altres aliments.
A més, col·locar la sindría en la part inferior de la nevera ajuda a mantenir-la fresca durant més temps. Passats els quatre dies, és recomanable congelar-la si no s'ha consumit, ja que així es mantindrà en bones condicions per a ser utilitzada més endavant, per exemple, en sucs o gelats casolans.
Vigilar de mantenir la qualitat i seguretat alimentària d'aquesta fruita tan refrescant durant els mesos de calor és essencial, ja que la seva contaminació pot tenir conseqüències perjudicials per a la salut de les persones.
Com saber si una síndria s’ha fet malbé?
Tot i que la síndria sembla una fruita resistent, quan s’espatlla pot ser difícil de detectar a simple vista. Aquests són alguns senyals clars que indiquen que és millor no menjar-la:
- Olor estranya: si desprèn una flaire agra o diferent de l’habitual dolçor, millor descartar-la.
- Canvis en la textura: una carn massa tova, viscosa o amb zones fosques indica que ha començat a fermentar.
- Color apagat o marronós: la síndria fresca té un color viu. Si apareixen taques marrons o un to pàl·lid, és senyal que ja no està en bon estat.
- Gasos o bombolles: si en tallar-la surten bombolles o fa soroll, probablement hi ha hagut fermentació per bacteris.
- Gust estrany: si el gust no és fresc i dolç, sinó àcid o ranci, cal llençar-la.
Encara que faci llàstima llençar menjar, consumir síndria en mal estat pot provocar trastorns digestius. A l’estiu, quan les temperatures pugen, cal extremar les precaucions. Millor prevenir que patir les conseqüències d’una fruita passada.