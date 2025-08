Tres exercicis senzills per recuperar la massa muscular perduda durant l'estiu

Fer esport durant l'estiu és complicat. S'ajunten les temperatures altes, que impossibiliten fer exercici a moltes hores del dia, amb les vacances, període que molts prefereixen destinar al descans. Per això és habitual perdre massa muscular, i tot que recuperar-la sempre és difícil, els experts recomanen tres exercicis.

El primer és l'esquat amb pes. Consisteix a fer un esquat normal (flexionar els genolls i baixar el centre de gravetat amb l'esquena recta), però afegint-hi pes. Aquest exercici enforteix les cames i el tors, millora l'equilibri i la postura i afavoreix la mobilitat de malucs i turmells. A més, el treball amb pes contribueix a mantenir la densitat òssia i reduir el risc d'osteoporosi.

El segon és el rem inclinat. Es fa inclinant el tronc cap endavant amb l'esquena recta i, amb unes peses de mà, portant el pes cap a l'abdomen estirant els colzes cap enrere. Enforteix l'esquena i les espatlles, essencials per a una bona postura i per contrarestar la tendència a encorbar-se amb l'edat. També ajuda a conservar la massa muscular i la densitat òssia.

El tercer és d'allò més semblant al primer. Esquat amb salt. Cal fer un esquat, sense pes, però intentant saltar per posar-te sobre una estructura. Habitualment el salt és petit (50 centímetres). Tot i que pugui semblar exigent, els moviments com aquest augmenten la densitat òssia i la resiliència articular, i milloren l'agilitat i la capacitat de reacció, factors clau per evitar caigudes. A

Abans de fer aquests exercicis és essencial comptar amb el vistiplau d'un professional de la salut, ja que caldrà adaptar-lo a la realitat de cada persona. Els experts recomanen incorporar aquests exercicis a la rutina de força de manera regular, realitzant entre 8 i 12 repeticions de cadascun i repetint el circuit dues o tres vegades, amb descansos segons calgui.