El truc definitiu per deixar de beure alcohol, segons els experts

L'estiu és època de grans àpats i moltes festes i, com mana la cultura occidental -tant present en l'oci i la vida social de casa nostra-, les begudes alcohòliques acostumen a ser protagonistes. I és que l'alcohol està molt present en el nostre dia a dia, i tot i que fa anys que sentim que és dolent, deixar-lo, o simplement evitar-lo, no és fàcil. Però hi ha maneres efectives de no consumir-ne tant.

El mètode en qüestió el signa un grup d'investigadors australians, que arran d'un estudi que han elaborat sobre com són d'efectives les campanyes de conscienciació contra l'alcohol, han descobert un efectiu truc que en redueix el consum. La recerca, publicada a la revista Addictive Behaviors, ha pres de mostra 8.000 adults, als quals s'ha dividit en tres grups que han rebut missatges diferents.

En el primer grup, els traslladaven missatges negatius sobre el consum d'alcohol i els seus efectes. En el segon, els recomanaven que prenguessin nota del que bevien i, en el tercer, combinaven ambdós missatges. Va ser així com van descobrir que difonent els dos missatges, les persones prenien més consciència del seu consum d'alcohol i això els duia a moderar-ne la ingesta.

L'alcohol és una substància nociva pel nostre organisme i la millor manera d'evitar les negatives conseqüències que té per la salut és no beure'n. Així i tot, si ens veiem incapaços de reduir-ne el consum per complet, una manera eficaç d'aconseguir beure menys seria contar les begudes que prenem per tal de prendre'n consciència.

El mínim de dies per setmana que convé no beure alcohol

Els experts més reputats d'arreu del món que es van reunir al darrer Congrés Internacional del Fetge celebrat a Londres van determinar quants dies per setmana convé no prendre begudes alcohòliques per donar temps al fetge per regenerar-se. Concretament, van concretar quina és la capacitat real de regeneració d'aquest òrgan que filtra les toxines que entren a l'organisme i, tal com ja se sabia, van comprovar que és molt elevada. Això no vol dir que el fetge no pateixi els efectes d'un estil de vida no saludable, però sí que denota que és un òrgan resilient i amb capacitat per curar-se després de patir danys.

Així, el Congrés Internacional del Fetge va establir que tres dies seguits sense beure alcohol permeten al fetge mantenir una bona salut. És molt important que siguin dies seguits i, a banda, que no se superin els límits d'ingesta recomanats. Per tant, mai s'han de beure més de cinc unitats d'alcohol seguides o més de 10 per setmana, tal com diu el vicesecretari general de l'Associació Europea de l'Estudi del Fetge, Aleksander Krag.