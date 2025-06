El mínim de dies per setmana que convé no beure alcohol per tenir cura del fetge, segons els experts

La ingesta d'alcohol saludable és zero. Si bé, la comunitat mèdica ha de compaginar l'evidència científica amb la realitat social per tal que les mesures i recomanacions siguin viables. Per això, els experts més reputats d'arreu del món que s'han reunit al Congrés Internacional del Fetge celebrat a Londres han determinat quants dies per setmana convé no prendre begudes alcohòliques per donar temps al fetge per regenerar-se.

Concretament, han concretat quina és la capacitat real de regeneració d'aquest òrgan que filtra les toxines que entren a l'organisme i, tal com ja se sabia, han comprovat que és molt elevada. Això no vol dir que el fetge no pateixi els efectes d'un estil de vida no saludable, però sí que denota que és un òrgan resilient i amb capacitat per curar-se després de patir danys.

Així, el Congrés Internacional del Fetge ha establert que tres dies seguits sense beure alcohol permeten al fetge mantenir una bona salut. És molt important que siguin dies seguits i, a banda, que no se superin els límits d'ingesta recomanats. Per tant, mai s'han de beure més de cinc unitats d'alcohol seguides o més de 10 per setmana, tal com diu el vicesecretari general de l'Associació Europea de l'Estudi del Fetge, Aleksander Krag.

Si es fa un consum moderat d'alcohol i es mantenen tres dies seguits cada setmana sense introduir-lo a l'organisme, el fetge pot filtrar la major part de les toxines i tornar a un estat saludable. Això ha d'anar acompanyat d'una bona alimentació durant la resta de dies, així com de l'abstenció de consumir altres substàncies igualment perjudicials.

I és que, tal com descriu la Universitat de Stanford (Estats Units), el fetge regula la major part dels químics de la sang i excreta la bilis, que ajuda a descompondre greixos i els prepara per a la digestió i l'absorció en l'aparell digestiu. També metabolitza els medicaments i està involucrat en múltiples processos vitals per a l'organisme. Per això, és un dels òrgans més importants i la seva salut determina en gran manera la del conjunt del cos.