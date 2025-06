La fruita que podria ser la millor per cuidar el cor, segons un estudi

La fruita és recomanable per a qualsevol persona i ha de ser una de les bases per a una dieta saludable i equilibrada. Si bé, cadascuna té les seves propietats específiques, per la qual cosa n'hi ha d'especialment recomanables per a determinats grups de població amb necessitats concretes.

En aquest sentit, un estudi de la Universitat de Califòrnia i la Universitat de Florida del Sud (Estats Units) publicat al Journal of the American Nutrition Association conclou que el mango és un gran aliat per a les dones a partir de la menopausa. I és que han detectat que té un impacte "significatiu" en les respostes cardiometabòliques de l'organisme per prevenir malalties associades a aquesta etapa biològica.

Concretament, els investigadors han detectat que menjar 330 grams de mango al dia durant dues setmanes ajuda a disminuir la pressió sanguínia i els nivells de colesterol. A més, han trobat que modera les respostes de la glucosa i la insulina de manera lleugera.

Aquest darrer punt l'han demostrat amb un experiment senzill. Han fet menjar pa blanc a dos grups de persones i, posteriorment, li han donat mango a un dels grups. Aquest ha mostrat un increment de la glucosa en sang "molt inferior" al que només ha menjat pa.

Amb tot, l'estudi conclou que calen més investigacions per confirmar els efectes detectats amb aquesta mostra, que admeten que és reduïda. Si bé, els resultats apunten a un nou benefici de la ingesta d'aquesta fruita. La doctora en Nutrició de la Universitat de Florida del Sud i coautora de l'estudi Lauri Wright afirma que els antioxidants i la fibra del mango poden ser la clau d'aquestes millores en el cor i el sistema circulatori de les dones en la menopausa.