Els set trucs per estalviar que recomanen els banquers

L’estalvi és un objectiu habitual, però complex d'assolir per a moltes persones. La finalitat és crear un coixí econòmic davant d’imprevistos, poder fer una gran compra d'una cosa necessària o un caprici, o simplement per viure amb més tranquil·litat. Tanmateix, mantenir aquest propòsit no sempre és fàcil: les despeses diàries i bàsiques i la manca de planificació poden posar-hi traves.

Tot i això, incorporar petites accions i hàbits senzills pot marcar la diferència. Per aquesta raó, des del BBVA s'ha recopilat una sèrie de recomanacions pràctiques per ajudar a gestionar millor els ingressos i fomentar l’estalvi de forma sostinguda.

1. Tenir un compte específic per estalviar

Una manera efectiva de controlar els estalvis és separar-los de la resta dels diners. Obrir un compte exclusiu per aquest fi permet evitar temptacions i tenir més claredat sobre quants diners es reserven cada mes. A més, hi ha entitats que ofereixen avantatges com bonificacions o interessos per mantenir-hi els estalvis. L’ideal és programar una transferència automàtica a principi de mes, i d'aquesta manera, sense ser gaire conscients, s'anirà estalviant de manera progressiva.

2. Establir un pressupost i objectius concrets

Definir quant es vol gastar setmanalment o mensualment és essencial per evitar sorpreses, ja que saber quins són els límits facilita la presa de decisions i permet prioritzar. Fixar metes clares -com ara arribar a una xifra determinada en tres mesos- ajuda a mantenir la motivació i a donar sentit a l’estalvi.

3. Compensar excessos amb setmanes de contenció

Si en algun moment hi ha una despesa inesperada -cosa que pot succeir en qualsevol moment-, es pot reequilibrar reduint despeses durant la setmana següent. Per exemple, evitar sopars fora de casa o compres prescindibles. Aquesta manera d'estalviar permet flexibilitat sense perdre el rumb i la motivació per arribar a l'objectiu marcat.

4. Comparar abans de comprar

Abans de fer la compra, especialment la del supermercat, val la pena comparar preus entre establiments. Moltes cadenes d'alimentació tenen catàlegs en línia on apareixen els preus i les ofertes, això permet planificar on sortirà més a compte. Això evita despeses innecessàries i ajuda a optimitzar el pressupost mensual o setmanal.

5. Controlar les compres per internet

Comprar per internet pot ajudar a evitar compres impulsives típiques de les botigues físiques, ja que si es vol, es pot ser més pacient i sensat a l'hora de comprar. Tot i això, cal vigilar: les ofertes que acaben al cap d'hores o els descomptes suculents poden portar a omplir el carret sense sentit amb coses que no calen. Per això, es recomana que abans de pagar, es revisi bé el que s’ha seleccionat per evitar despeses inútils.

6. Aprofitar les bones ofertes

Alguns comerços ofereixen preus especials durant tot l’any en determinats productes. Sovint, es tracta d’excedents que es poden adquirir a bon preu, sense haver d'esperar les rebaixes. Per això, saber identificar aquestes oportunitats pot ajudar a comprar de forma més intel·ligent i econòmica.

7. Cuinar a casa i portar carmanyola a la feina

Organitzar els àpats de la setmana i preparar menjar per emportar-se a la feina pot suposar un gran estalvi. A més de reduir la despesa en restaurants o menjar ràpid, també ajuda a portar una alimentació més saludable i a reduir les temptacions de l'hora de dinar quan s'és en un supermercat.

En resum, incorporar aquests petits hàbits d’estalvi en el dia a dia pot suposar una gran diferència a llarg termini. No cal fer grans renúncies, sinó prendre decisions més sensates i constants que ajudin a assolir els objectius personals amb més estabilitat i motivació.