Els beneficis per al cor què té menjar un alvocat per setmana

Segons un estudi dirigit per investigadors de l'Escola de Salut Pública de Harvard, menjar un o més alvocats per setmana aporta beneficis que redueixen el risc de patir malalties cardiovasculars.

En els darrers anys, els alvocats han començat a estar molt presents a les dietes europees i als supermercats. Ja sigui perquè hagin arribat mitjançant la publicitat de les xarxes socials o pels estrangers que s'ubiquen al territori català i mantenen costums com el brunch, l'alvocat és present i ja no sorprèn el seu consum habitual, tot i que el seu origen provingui de l'Amèrica tropical.

Aquesta fruita conté fibra dietètica, greixos insaturats, especialment grasses monoinsaturades que són saludables i altres components favorables que s'han associat amb una bona salut cardiovascular. A més, hi ha diversos estudis que corroboren l'impacte positiu que aquest aliment té en els factors de risc cardiovasculars, com per exemple el colesterol alt.

L'estudi fet per l'Escola de Salut Pública de Harvard i publicat a la revista Journal of the American Heart Association és considerat el primer que recolza l'associació positiva entre un major consum d'alvocat i menys problemes cardiovasculars, a malaltia coronària i accident cerebrovascular.

L'estudi ha estat longeu

Durant 30 anys, els investigadors van seguir la dieta de més de 68.700 dones d'entre 30 i 55 anys i a més de 41.700 homes d'entre 40 i 75 anys, tots ells dels Estats Units. Tots els participants eren sans i es va documentar, al llarg de les 3 dècades, més de 9.000 casos de malalties coronàries i 5.200 accidents cerebrovasculars.

La dieta de tots aquests participants va ser controlada pels investigadors mitjançant qüestionaris sobre la freqüència de consum dels aliments que se'ls va administrar al començament de l'estudi i després cada quatre anys. En aquest mateix qüestionari es preguntava sobre la ingesta de l'alvocat: quanta quantitat es consumia i la freqüència.

Resultats de l'estudi

En analitzar per obtenir les conclusions dels seguiments, es va veure diferents dades interessants. Un dels descobriments més important va ser que després de considerar una àmplia gamma de factors de risc cardiovasculars, es va observar que els participants que van menjar com a mínim de dues porcions d'alvocat per setmana tenien un 16% menys de risc de malaltia cardiovascular i un 21% menys de malaltia coronària en comparació amb aquells que mai o gairebé mai menjaven alvocats.

Cal tenir en compte que l'estudi va equiparar una porció d'alvocat a la meitat del fruit, és a dir, algú que menja un alvocat sencer, segons l'estudi, es considera que menja dues porcions.