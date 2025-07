Un endocrinòleg explica per què mai has d'esmorzar més tard de les nou del matí

Hi ha un moment per tot i per als àpats encara més. Aquest és l'objecte d'estudi de la crononutrició, que se centra en l'efecte de la part del dia en què s'ingereix un aliment en el metabolisme. En aquest sentit, l'endocrinòleg Francisco Rosero ha detallat en una publicació a Instagram els motius pels quals no convé esmorzar després de les 9:00 hores.

I és que els professionals i diversos estudis han avalat que l'esmorzar és un dels àpats més importants del dia. Per això, es recomana que se segueixin unes pautes d'alimentació que siguin sanes i que inclogui una varietat de productes que comportin beneficis per al nostre organisme. Si bé, l'hora en què es fa també és determinant.

Rosero apunta que per afavorir la salut metabòlica i mantenir l'equilibri hormonal, l'esmorzar s'ha d'adaptar al ritme circadiari del cortisol, l'"hormona de l'estrès". La segregació de cortisol comença a les 4:00 hores i arriba al seu pic precisament a les 9:00 hores.

Aquest increment ajuda l'organisme a activar el sistema nerviós i a generar energia per afrontar la jornada. El problema és que si no s'ingereixen aliments, el cos ho interpreta com un senyal de perill i entén que ha de continuar en alerta, pel qual continua segregant cortisol més enllà de les 9:00 hores. Això incrementa la sensació de nerviosisme i estrès.

Aquest allargament del pic de cortisol serveix per produir glucosa a partir de les reserves internes, en el que s'anomena glicogènesi, i provoca un increment dels nivells de sucre. Si se sosté en el temps, això pot comportar un desordre en la sensibilitat a la insulina i afavorir la inflamació crònica. Per tant, Rosero subratlla que esmorzar cada dia és "fonamental".

Quanta estona ha de durar l'esmorzar?

A més del moment en què s'esmorza, la durada de l'àpat també és important. La farmacèutica i investigadora del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Ascensión Marcos explica en una entrevista a La Voz de la Salud que és important "no engolir, sinó menjar amb tranquil·litat". Així, recomana que duri un període d'entre 15 i 20 minuts.