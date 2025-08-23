És dolent obrir els ulls en l'aigua de la mar?: un oftalmòleg explica els riscs que té fer-ho

En estiu estem acostumats a banyar-nos, sobretot, en la platja i a bussejar amb ulleres especials, però quan ens n'oblidem i volem bussejar obrint els ulls baix l'aigua, hem de saber que allò que "l'aigua de mar ho cura tot" no és veritat. La realitat és que l'aigua del mar conté microbis i microorganismes que poden ser perjudicials per als nostres ulls.
L'oftalmòleg i divulgador Vicente Miralles explica en un vídeo al seu perfil de TikTok els riscs i problemes que pot generar obrir els ulls sota l'aigua.
Coïssor i enrogiment
Com bé explica Miralles al vídeo, si obrim els ulls en aigua salada uns segons sense ulleres de busseig el que ens passarà és que els nostres ulls es posaran roigs del contacte amb la sal i els bacteris de la mar. A més, sentirem una lleugera coïssor.
Aquesta reacció es produeix, segons l'expert, "perquè l'aigua de la mar té una osmolalitat moltíssim major a les nostres llàgrimes naturals".
Infecció als ulls
Obrir els ulls sota l'aigua salada pot potenciar el risc d'infecció ocular, sobretot, quan mantenim els ulls oberts durant més temps. A pesar que sigui "molt poc freqüent", existeix aquesta possibilitat.
El risc d'infecció ocular es multiplica "si tens una ferida en la còrnia, que és aquesta primera capa transparent de l'ull", expressa l'expert.
Si l'enrogiment o la sensació de coïssor no desapareixen "i fins i tot tens certa visió borrosa", alerta Miralles "has de consultar amb el teu oftalmòleg".