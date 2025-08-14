Els beneficis del magnesi en la salut mental: «Ajuda a mantenir l'ansietat a ratlla»

El magnesi s’ha guanyat un lloc destacat com a mineral essencial pel bon funcionament del cos. Com explica el psiquiatre Fernando Mora al seu vídeo de TikTok, aquest mineral beneficia a la salut mental i, de fet, és un aliat per al nostre cervell per quatre motius.
@doctormora_ MAGNESIO Y SALUD MENTAL El magnesio es un gran aliado del cerebro 🧠: 1️⃣ Regula el sistema nervioso: El magnesio ayuda a mantener bajo control la liberación de neurotransmisores cerebrales 2️⃣ Reduce el estrés y la ansiedad: participa en el proceso de regulación del estrés. 3️⃣ Mejora el sueño: tiene un efecto relajante y además favorece la producción de melatonina (la hormona que nos ayuda a dormir). 4️⃣ Puede ayudar a mejorar tu ánimo: añadido al tratamiento antidepresivo, mejora su eficacia. ¿Dónde podemos encontrarlo? ✅ frutos secos: almendras, cacahuetes, pistachos 🥜 ✅ legumbres 🫘 ✅ maíz 🌽 ✅ verduras de hoja verde 🥬 ✅ chocolate negro 🍫 🧑🏻⚕️tu médico puede valorar si necesitas un suplemento. ➡️ Conclusión: Cuidar tus niveles de magnesio es una forma sencilla y eficaz de invertir en tu salud emocional. Coméntame si te interesan estos temas de hábitos de vida saludable y salud emocional; y seguiré subiendo contenido sobre ellos. #alimentacion #nutricion #saludemocional #saludmental #salud #medicina #psiquiatria #psicologia #bienestar #AutoCuidado #habitossaludables #inspiracion #motivacion #consejos #tips ♬ sonido original - @doctormora_
Regulació del sistema nerviós
El magnesi ajuda a controlar l'alliberament de neurotransmissors cerebrals, fet que contribueix a mantenir l'equilibri emocional.
Regulació de l'estrès
El segon motiu és que el magnesi participa activament a la regulació de l'estrès. Mantenir els seus nivells en equilibri pot ser clau per reduir l'ansietat, ajudant que aquesta es mantingui sota control i evitant que interfereixi en la vida diària.
Dormir millor
Un altre benefici important del magnesi és la seva capacitat per millorar la qualitat del son. Aquest mineral té un efecte relaxant i a més afavoreix la producció de melatonina, l'hormona responsable de regular el cicle del son.
Millor ànim
El magnesi també pot influir positivament a l'ànim, com explica el psiquiatre Mora. Quan s'afegeix a tractaments antidepressius, el magnesi pot potenciar-ne l'eficàcia, oferint un suport extra per als que pateixen depressió.
Aliments que contenen magnesi
Aquest mineral el trobem sobretot als vegetals i intervé en més de 300 reaccions bioquímiques, incloent-hi la síntesi de proteïnes, la funció muscular i nerviosa, la regulació de la pressió arterial i el control dels nivells de glucosa en sang.
Aliments com fruits secs (ametlles, cacauets i festucs), llegums, blat de moro, verdures de fulla verda i xocolata negra, tots rics en aquest mineral.