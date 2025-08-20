Amb aquests medicaments pots donar positiu al control de drogues de la policia

El control de drogues és un dels mètodes que utilitza la policia per disminuir la sinistralitat a les carreteres. A través de controls en llocs i hores específiques, les autoritats busquen assegurar-se que tots els conductors estan en un estat de salut òptim per conduir. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha informat que aquests controls poden sortir positius encara que no s'hagi pres cap droga. El motiu? La ingesta de certs medicaments.
Hi ha alguns medicaments que, malgrat ser beneficiosos per a la salut, poden donar positiu en un control de trànsit. Aquests medicaments fan referència als analgèsics, ansiolítics, antidepressius, antihistamínics i psicoestimulants. En la majoria dels casos es donaria positiu en THC, perquè són fàrmacs derivats de l'opi, que s'utilitza amb voluntats medicinals en diversos productes.
Aquests medicaments poden provocar somnolència, la visió borrosa, l'eufòria, els problemes de son o els marejos, símptomes que incideixen en l'estat òptim per conduir. La seva influència és d'especial importància sobretot en els casos en els quals s'ha de tenir un bon temps de reacció, com pot ocórrer en moltes situacions de la carretera.
Quina és la sanció per donar positiu en drogues?
En cas de donar positiu en aquests tests i no portis a sobre la prescripció mèdica per l'ús d'aquest fàrmac, la multa pot arribar a ser de fins a 1.000 euros i la retirada de fins a sis punts del carnet de conduir. Si a més, la prova ha estat després d'un comportament imprudent, la pena pot ascendir fins a entre tres i dotze mesos de presó, a més de la retirada del carnet de conduir per un període d'entre un i quatre anys.
Per tal d'evitar aquestes sancions, és molt important conèixer els possibles efectes secundaris del medicament llegint el prospecte que sempre inclouen a les caixes. La gran majoria dels prospectes inclouen la icona d'un cotxe dins d'un triangle vermell si aquell medicament és perillós per la conducció. En cas que sigui així, es recomana no conduir per evitar la possible multa i, sobretot, per evitar qualsevol incident a la carretera.