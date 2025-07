La migranya és un problema seriós que en graus alts pot arribar a ser inclús incapacitant. Alguns dels seus símptomes són la sensibilitat a la llum i al soroll, els marejos o els dolors intensos en el coll, a més d'un cansament continu. A Espanya, la migranya afecta a més de cinc milions de persones, però la majoria no té un diagnòstic i una gran part la pateix de manera crònica.



Fins ara, la medicina havia trobat alguns medicaments eficaços, però la novetat és que un nou estudi posa en el focus el fàrmac ubrogepant, que actua abans que la migranya estigui al punt àlgid, frenant els símptomes.

Com apareix la migranya?

La migranya és un dolor pulsatiu intens, generalment en un costat del cap. Depenent del grau en què es pateixi, sol anar acompanyada de nàusees, vòmits, fotofòbia (sensibilitat a la llum), sensació de fatiga extrema o distorsió de la visió. Aquest dolor pot mantenir-se durant dies en les persones que la pateixen de manera crònica.

Les seves causes no són del tot conegudes, però la genètica i alguns factors ambientals semblen jugar papers importants. El que sí que es coneix és que actua en quatre etapes: pròdrom, aura, atac i pósdromo, encara que no totes les persones passen per cadascuna de les etapes.

La primera fase es manifesta amb rigidesa en el coll i badalls freqüents. L'aura provoca distorsió de la visió com a avís de què ve a continuació. En la tercera etapa es produeix el dolor en un costat del cap, la fotofòbia, les nàusees i els vòmits en casos aguts. Després de l'atac de migranya, arriba l'esgotament físic i mental.

Nou medicament

Fins a la data, el tractament per a les migranyes eren una sèrie de recomanacions preventives com les tècniques de relaxació i meditació o modificacions en l'estil de vida, a més de certs medicaments per a alleujar els dolors com l'ibuprofeno, que baixa la inflamació dels vasos sanguinis millorant l'estretor de l'artèria que provoca aquesta pulsió.

El nou fàrmac, anomenat ubrogepant, promet ser una molt bona solució per a alleujar els símptomes previs a la migranya i evitar que es desenvolupi per complet. Aquest avanç es fonamenta en un recent estudi del King's College de Londres, publicat en la revista Nature Medicine.



La novetat d'aquest fàrmac és que fins ara els tractaments per a la migranya alleugerien el dolor una vegada que apareixia, però no existia res per a evitar els símptomes previs. El ubrogepant pot ser eficaç per a tractar símptomes com la fatiga, la sensibilitat a la llum, el dolor de coll i les nàusees, abans que comenci el dolor intens de la migranya.