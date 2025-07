És realment greu fer servir crema solar caducada?

Tot i que pot semblar una solució acceptable en un moment de pressa, aplicar una crema solar fora de data no és una bona idea. La seva eficàcia es pot veure alterada, però el risc principal no és només la pèrdua de protecció: els dermatòlegs adverteixen que poden causar irritacions greus i reaccions adverses.

Segons explica Alejandro Fernández, dermatòleg de l’Hospital CIMA de Sanitas, els fotoprotectors tenen una caducitat concreta perquè, amb el temps, els seus components es degraden. I és que les substàncies químiques que contenen poden reaccionar de manera imprevista quan la fórmula es desequilibra.

Els protectors solars funcionen mitjançant una combinació d’aigua, olis i filtres químics o físics. Per mantenir-ne l’estabilitat, calen emulgents que permetin que tot el conjunt es mantingui unit. Amb el pas del temps —i encara més si el producte ha estat exposat a altes temperatures o a la llum— aquesta barreja pot trencar-se.

Aquest deteriorament pot passar tant amb cremes comprades a farmàcies com a supermercats. Guardar la crema en un lloc fresc i a l’ombra pot allargar lleugerament la seva estabilitat, però si ja ha passat la data de caducitat, l’especialista recomana no arriscar-se.

En alguns casos puntuals, si la data de caducitat és recent i el producte s’ha conservat en bones condicions, pot ser que no generi cap problema. Tot i així, els especialistes insisteixen que l’ús de protectors caducats suposa un risc innecessari, ja que és impossible preveure com reaccionarà la pell fins que no s’ha aplicat.

Per això, el consell és clar: revisar les dates abans d’emprar el protector, no reutilitzar cremes de temporades anteriors sense comprovar-ne l’estat i portar les caducades a la farmàcia perquè siguin gestionades adequadament. Posar en risc la salut de la pell per manca de previsió pot tenir conseqüències que es podrien evitar fàcilment.