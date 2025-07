La tècnica de l'estoreta: la recomana la policia per evitar que et robin a casa

Una de les principals preocupacions de la ciutadania quan és fora de vacances és que puguin entrar-los a robar a casa. I encara que, ben segur, algunes persones tenen una alarma instal·lada, aquesta angoixa no deixa de ser tot un maldecap que els impedeix desconnectar en plena època estival. Essent conscient d'això, la policia espanyola ha compartit tota una sèrie de consells per intentar evitar que els delinqüents se surtin amb la seva.

La clau, segons el cos de seguretat, és que sembli que a casa nostra sempre hi ha algú. Una tècnica que ens pot ajudar a fer-ho veure és la de l'estoreta. És ben fàcil, segons expliquen, només consisteix a demanar a algun dels teus veïns que et vagi movent l'estoreta per enganyar els lladres i fer-los creure que la casa està habitada.

Una altra recomanació de la policia és sol·licitar, també als veïns o a algun familiar, que ens buidin la bústia. Si els criminals veuen que és plena, sabran que fa temps que no passem per allà. En canvi, si l'anem buidant de tant en tant, tindran dubtes i no s'arriscaran a entrar tan fàcilment. Un altre reclam per als lladres és si veuen que les persianes sempre estan abaixades. Des de l'exterior, pot cuidar-los l'atenció i fer-los creure que no hi ha ningú a casa. Hi ha delinqüents especialitzats en aquesta mena de robatoris.

Per això, cal estar sempre amatent de tots els petits detalls en què es fixen per controlar-los i fer que sigui com més difícil millor que ens puguin entrar a robar. En el cas de les persianes, per exemple, si no tenim manera de fer que algú les vagi abaixant i pujant, una bona alternativa poden ser els sistemes automatitzats que ja fa anys que existeixen en el mercat i que ens permeten controlar-les remotament. A més a més, aquests sistemes també ens donen la possibilitat d'encendre i apagar llums i dispositius electrònics periòdicament, cosa que també pot ajudar a mantenir allunyats els criminals.

Això és el que has de fer si, malgrat tot, t'han robat

Si res d'això funciona i quan tornes a casa veus que t'han entrat, el primer que has de fer és trucar al telèfon d'emergències perquè enviïn uns agents perquè confirmin si, efectivament, s'ha produït el robatori. Mentre no arriben, les forces de seguretat aconsellen fer una llista de tots els objectes electrònics de casa -és a dir, de tauletes, televisors, ordinadors, consoles, etc.- i els seus números de sèrie. Això facilitarà, i molt, la investigació policial i la recuperació dels objectes que s'hagin endut.

A banda d'això, també pot ser d'utilitat fer una altra llista, incloent-hi imatges, dels objectes de valors i joies que tenim. En cas de sostracció, és bàsic aportar aquestes enumeracions per fer la denúncia a la comissaria per poder rastrejar els objectes.

També val la pena tenir en compte una cosa que sovint passem per alt: el que diem —i sobretot el que pengem— a les xarxes socials. De vegades marxem uns dies i, tot contents, ho compartim amb tothom. Però això, sense voler, pot ser com penjar un cartell que diu “no hi ha ningú a casa”. Per això, molts experts recomanen no publicar res fins que tornem. És una petita precaució que no costa gens i que pot evitar maldecaps. Al cap i a la fi, quan tanques la porta i agafes les maletes, el que vols és desconnectar de veritat i no haver d’estar pensant tot el dia si tot està bé a casa.