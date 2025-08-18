Els quatre grups de persones que no haurien de consumir cafè, segons la ciència

El cafè és, per a molts, un imprescindible del dia a dia. Hi ha qui no pot començar la jornada sense la seva primera tassa, qui el gaudeix com a ritual a mig matí o qui el veu com l’excusa perfecta per quedar amb algú. No és casualitat: el cafè és una de les begudes més consumides arreu del món, i la seva popularitat es deu tant al seu sabor i aroma com als efectes estimulants de la cafeïna, la substància estrella que ens ajuda a estar més desperts i actius.
Ara bé, no tothom se’n pot beneficiar. Tot i que el cafè pot aportar avantatges si es pren amb moderació —com millorar la concentració o fins i tot reduir el risc d’algunes malalties, segons diversos estudis—, hi ha determinats col·lectius que haurien de vigilar-ne el consum o directament evitar-lo.
El primer grup és el de les persones amb trastorns d'ansietat. La cafeïna és un estimulant potent, i això vol dir que pot intensificar símptomes com la inquietud, la irritabilitat o les dificultats per agafar el son. L’Hospital Clínic de Barcelona adverteix que, en aquests casos, el cafè pot fer més mal que bé.
El segon grup és el de les persones amb problemes cardíacs, com ara hipertensió o arrítmies. L’American Heart Association recorda que la cafeïna pot fer pujar la pressió arterial i accelerar el ritme del cor, i això pot ser arriscat per a qui ja té un sistema cardiovascular delicat.
El tercer col·lectiu és el de les persones amb problemes digestius. Si tens gastritis, úlceres o reflux, el cafè pot ser el pitjor aliat: és irritant i estimula la producció d’àcid gàstric, cosa que pot agreujar aquestes molèsties. En aquests casos, les infusions o el cafè descafeïnat poden ser opcions més suaus.
I el quart grup inclou les dones embarassades i les persones grans. L’Organització Mundial de la Salut explica que, en aquests casos, el cos triga més a eliminar la cafeïna de la sang, de manera que els efectes es poden allargar i resultar més intensos. Això no vol dir que no en puguin prendre gens, però sí que caldria reduir-ne la quantitat i consultar amb un professional de la salut.
Quanta cafeïna és massa?
Segons l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), un adult sa pot consumir fins a 400 mg de cafeïna al dia sense risc per a la salut, l’equivalent aproximadament a 3 o 4 tasses de cafè. En el cas de les dones embarassades, la recomanació es redueix a 200 mg diaris. Per això, més enllà d’aquests límits, és millor optar per versions descafeïnades o combinar el cafè amb altres begudes, com el te o les infusions, que poden donar energia més suau i sense tants efectes secundaris.