Ni un mes ni dues setmanes: el mínim de dies que cal fer de vacances, segons un estudi

L'estiu és l'època en què la majoria dels treballadors fan -o almenys ho intenten- les seves vacances. L'arribada de la calor és ideal per intentar desconnectar uns dies, sigui marxant a algun indret turístic, o bé optant per quedar-se a casa i anar a la platja més propera. Però, quina quantitat de dies és la ideal per aconseguir aquesta desconnexió? Segur que la resposta contradiu el pensament de moltes persones.

Una investigació de la Universitat de Tampere, a Finlàndia, elaborada fa uns anys, va posar xifres. L'estudi es va centrar en unes vacances llargues, que anaven dels 15 als 34 dies amb una mitjana de 23. Però cap d'aquests valors va ser l'adequat. Els investigadors van determinar que vuit dies és la quantitat ideal per aconseguir que el cos i la ment descansin prou i que quan es torni a la feina no hi hagi la sensació que no s'ha desconnectat.

Com funciona el cos i la ment en vacances?

Això no vol dir que les nostres vacances hagin de ser tan curtes. L'estudi detalla que els beneficis d'aquestes vacances es poden notar amb tan sols un dia, però que a partir del vuitè és quan les persones comencen a oblidar-se de les responsabilitats de la feina i desapareix l'estrès. És el moment en què s'assoleix el pic màxim del benestar i, en els dies següents, el benefici ja és molt menor, tot i que existeix igualment.

Els investigadors encara van concretar més l'evolució del cos i la ment durant les vacances. Durant els primers dies, en les persones encara es nota un cert ritme laboral. No és fins al cinquè dia quan comença un procés de desconnexió i relaxació progressiva que culmina en el vuitè dia, segons les dades físiques i emocionals dels participants en l'estudi.

Millor fer vacances curtes?

Llavors, seria millor fer períodes curts de vacances? Un altre estudi també ha analitzat si marxar de la feina durant quatre o cinc dies és positiu o negatiu per a les persones. La conclusió és que els períodes curts de vacances també impliquen beneficis molt curts per als treballadors.

Els investigadors han conclòs que les vacances curtes són una cura "eficaç, però poc duradora" per millorar la salut i el benestar dels empleats. En tot cas, l'estudi finès aportava una dada interessant que pot ajudar a l'organització de les vacances. L'òptim no és concentrar-les totes a l'estiu, sinó repartir-les durant tot l'any. Aixíl, el cos i la ment noten descansos cada pocs mesos, cosa que ajuda a reduir l'estrès i mantenir la motivació.