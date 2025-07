Desendolles els electrodomèstics quan te'n vas de vacances? Pots estar perdent vint euros

Un dubte freqüent a moltes cases abans d'anar-se'n de vacances és que fer amb els electrodomèstics. Cal desendollar-los tots? O és un mite? Doncs segons adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), desconnectar-los abans d'anar-se'n de vacances no només millora la seguretat de la llar, sinó que permet estalviar fins a 20 euros en un sol mes.

Els experts parlen del consum en stand-by. És a dir, molts electrodomèstics continuen consumint energia fins i tot quan no es fan servir. Per exemple microones, televisors, forns, cafeteres o carregadors endollats gasten electricitat només per estar connectats. L'OCU estima que aquest tipus de consum pot suposar un 10% de l'energia total anual de la llar, cosa que equival a uns 7,5 euros al mes.

Per tant, a grans trets la recomanació és clara: si estaràs fora més d'una setmana, desendolla tots els aparells que no siguin imprescindibles. Ara bé, hi ha casos i casos. La nevera s'ha de buidar i desconnectar sempre que marxem més de dues setmanes. Si l'absència és menor sempre es pot deixar encès però a una temperatura més elevada de l'habitual. Si no es desendolla i no es canvia la temperatura la despesa mensual pot anar de 3,5 a 7 euros, segons el model.

Un cas similar és la calefacció, el seu consum pot escalar fins als 7 i 10 euros al mes si es deixa funcionant. L'OCU recomana desconnectar-la, a més de tancar les claus de l'aigua per evitar fuites. En canvi, els petits electrodomèstics com torradores, robots de cuina, cafeteres o carregadors han de desconnectar-se per seguretat i per evitar el consum residual.

Tallar el subministrament elèctric

Una altra opció interessant és tallar directament el subministrament elèctric d'alguns circuits des del quadre general de l'habitatge, deixant només activats els imprescindibles (com ara alarmes o temporitzadors de reg). Això evita el consum fantasma d'aparells amb rellotges o llums pilot.

També es recomana apagar el rúter per evitar tant la despesa com possibles intrusions a la xarxa wifi. I, per prevenir problemes més grans, l'OCU recorda tancar la clau de l'aigua i la clau del gas. Una fuita mentre la casa és buida pot acabar en avaria o fins i tot en sinistre.