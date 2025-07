Així pots evitar perdre diners quan viatges: targetes sense comissions i el millor canvi de moneda

Potser et consideres algú que planifica molt bé les seves vacances amb una llista de llocs per visitar, restaurants on dinar o sopar i horaris i preus dels museus que vols visitar. Però si no planifiques també els diners que et gastaràs al viatge, potser acabes les teves vacances amb el compte del banc a zero.

Per això, cal tindre en compte alguns consells per organitzar l'economia del viatge i, més inclús, quan vas a un país que té una moneda diferent de l'euro que et pot confondre amb el canvi de divises o els preus de les coses.

Set consells per administrar-te bé

1. Empaca el plàstic adequat

Quan estàs de vacances és molt fàcil oblidar que cada vegada que passes la teva targeta de dèbit podries haver pagat més d'un 2,75% del valor de la transacció del que compris, depenent del proveïdor. Cada cafè, cada tiquet del metro i cada sopar que paguis s'acumularà fins que acabis amb una factura desorbitada al final de les vacances.



La millor opció és canviar a una targeta de crèdit que no et cobra comissions quan retires diners del banc. A més, si vols dur efectiu, mai deixis per a l'últim minut la compra de divises en una oficina de canvi de l'aeroport. Els tipus de canvi en aquestes oficines solen ser cars.

2. Protegeix-te contra el fra

Les vacances relaxen a la gent i això també significa que podem compartir dades bancàries a través de xarxes poc fiables en els vestíbuls dels hotels o que ens poden robar les dades de la nostra targeta, o inclús la targeta.



Informa't que el teu banc t'assegura tranquil·litat en aquest aspecte i que pots cancel·lar o congelar la teva targeta si la perds o te la roben. Pregunta també abans de viatjar quina alternativa tens si perds la targeta fora del país.

3. Estableix un pressupost diari

Si t'agrada planificar-ho tot, no pots deixar passar aquesta part, t'assegurarà un final de vacances espectacular. Un criteri aproximat és calcular quant gastaràs en despeses com menjar, allotjament, transport i activitats, i afegir una quantitat addicional per a despeses extra o emergències.



Altres mesures per a evitar els preus desorbitats dels locals d'oci turistificats és buscar alternatives fora de la zona més turística del lloc que visites.

4. Pren decisions monetàries intel·ligents

És un dilema al qual tots ens hem enfrontat en vacances. Havent sopat, el cambrer mostra el lector de targetes i pregunta: "Vol pagar en moneda local o en lliures esterlines?".



El millor és pagar en la moneda local, ja que així el teu banc calcularà el tipus de canvi. Si opta per pagar en lliures, el banc local realitzarà la conversió, generalment amb tipus de canvi menys favorables.

5. Inverteix en una assegurança de viatge

Aquesta part és molt important si vols viatjar amb tranquil·litat sabent que amb qualsevol cosa que et pugui passar podràs ser atès pels professionals mèdics de la zona. El millor és informar-te sobre una assegurança de viatge i revisar sempre els detalls. Algunes pòlisses podrien no incloure nens ni malalties preexistents; unes altres no inclouen, per exemple, esports extrems.

6. Utilitza la tecnologia a la teva disposició

Viatges a la UE o els EUA aquest estiu? Llavors considera la cartera de viatge d'algunes aplicacions que et permeten comprar euros i dòlars estatunidencs abans de viatjar que després pots gastar amb la teva targeta de dèbit habitual. O consulta amb el teu banc les opcions en línia o digitals que tens per comprar divises d'altre país.