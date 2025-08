Els set aliments que mai has de congelar

A casa acostumem a posar més aliments del compte al congelador per intentar conservar-los. És un dels errors més comuns en les llars domèstiques: fer servir procediments que fan malbé aliments, productes o altres i poden provocar problemes de salut.

Per què ho fem això? Doncs sovint perquè no sabem que poden perdre les seves propietats o perquè, simplement, creiem que es pot congelar pràcticament tot. Doncs no és així. A continuació teniu el llistat de productes que es recomana no congelar, en cap circumstància, si aquest es vol consumir:

Fruites i verdures amb alt contingut d'aigua: fruites com melons i verdures com l'api, el cogombre i l'enciam no s'han de congelar perquè perden les seves propietats.

Productes amb base de crema: crema agra, crema lleugera o iogurt acabaran separant-se quan estan congelats, de manera que cal mantenir-los fora del congelador.

Formatge suau: mentre que els formatges durs, com el cheddar, suís i parmesà, suporten el congelador, formatges com el de crema, el mató i el formatge de cabra no s'hi han d'emmagatzemar.

Aliments fregits: es perden les propietats del fregit.

Salses: perden les seves propietats quan es congelen soles.

Pasta cuita: si realment voleu congelar la pasta cuita, assegureu-vos que està lleugerament poc feta per obtenir millors resultats.

Ous amb closca: els podeu trencar, barrejar-los i congelar en una safata de glaçons, per exemple. Sencers amb closca mai han d'entrar al congelador.

Errors habituals que poden posar en risc la seguretat alimentària

Congelar aliments de manera incorrecta no només pot afectar el gust o la textura dels productes, sinó que també pot suposar un risc per a la salut. Quan es congelen aliments inadequats o es fa malament el procés, es pot afavorir el creixement de bacteris en la descongelació, especialment si es fa a temperatura ambient. Un altre error habitual és tornar a congelar un producte que ja s’havia descongelat, una pràctica que pot multiplicar el risc microbiològic.

També cal tenir en compte el tipus de recipients i embolcalls utilitzats: bosses no aptes per al fred intens poden deixar passar l’aire i provocar cremades per congelació, que deterioren el producte. És per això que els experts recomanen etiquetar bé els aliments, conservar-los en porcions petites i no sobrecarregar el congelador, ja que això en dificulta el funcionament correcte i pot generar variacions de temperatura. La clau està en la planificació i en el coneixement dels límits de cada aliment, per tal d’evitar malbarataments i garantir una alimentació segura.