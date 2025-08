La fruita «germana» de les cireres que ajuda a rejovenir la pell: ideal per l'estiu

Les pomes, les peres i els cítrics conviuen avui amb una gran varietat de fruites a les prestatgeries de supermercats i botigues de queviures. També a les nostres neveres. Qui no ha tingut mai un kiwi o un mango al calaix del frigorífic? Les fruites tropicals són habituals en el nostre dia a dia, i cada cop més se'n descobreixen els seus beneficis per a la salut.

És el cas de les cireres de les Índies o de les Antilles. El seu nom porta a pensar que s'assemblarà a la cirera autòctona, almenys pel que fa a la forma i el color, però es tracta d'una fruita exòtica que no és gens dolça. L'acerola -la Malpighia emarginata- conté molt àcid ascòrbic i és una fruita extremadament àcida.

Es tracta d'una planta originària de l'Amèrica Central, amb el Brasil com a principal productor i exportador actualment. A l'altra banda de l'Atlàntic es coneix com un superaliment perquè conté moltes propietats per a l'organisme i el seu valor comestible és molt elevat.

Concretament, un dels elements que conté més és l'àcid ascòrbic. Per poder-la menjar sense problemes s'ha d'esperar que estigui molt madura i així gaudir d'un sabor menys potent sense perdre el potencial nutricional. Són 20 grams de pes, però una gran bomba nutritiva. Què és, però, l'àcid ascòrbic? Es tracta d'un nutrient molt necessari per a l'organisme que ajuda a combatre infeccions, cicatritzar ferides i amb funcions antioxidants que ajuden a regenerar la pell.

Tot i que també conté molta vitamina C, l'acerola també és rica en vitamines B6, B1 i A, a més de flavonoides i minerals essencials. Com que és un aliment immunoestimulant, ajuda a combatre la grip, les al·lèrgies i l'estrès. Un estudi de l'Institut Central d'Investigació Tecnològica d'Aliments, a l'Índia, ha destacat que donat el seu "perfil ric de nutrients amb nombroses bioactivitats", l'acerola demanda una major atenció de cara a aplicacions farmacèutiques i agroindustrials "prometedores".

Com consumir acerola (i on trobar-la)

Tot i els seus beneficis, l’acerola no és una fruita que es mengi tal qual, com sí fem amb una poma o una mandarina. Per la seva acidesa intensa, sovint es presenta en altres formats que en faciliten el consum i n’optimitzen les propietats:

En pols: ideal per afegir a iogurts, batuts, sucs o fins i tot sobre la fruita. Amb molt poca quantitat ja s’aporta una gran dosi de vitamina C.

ideal per afegir a iogurts, batuts, sucs o fins i tot sobre la fruita. Amb molt poca quantitat ja s’aporta una gran dosi de vitamina C. En càpsules o comprimits: molt habitual en farmàcies o herbolaris com a complement alimentari. És una opció còmoda per reforçar les defenses, especialment en èpoques de fred o canvis de temporada.

molt habitual en farmàcies o herbolaris com a complement alimentari. És una opció còmoda per reforçar les defenses, especialment en èpoques de fred o canvis de temporada. En forma de suc concentrat: tot i que no tan habitual al nostre país, en alguns comerços especialitzats es pot trobar com a beguda funcional rica en antioxidants.

tot i que no tan habitual al nostre país, en alguns comerços especialitzats es pot trobar com a beguda funcional rica en antioxidants. Fresca o deshidratada: en botigues de productes ecològics o especialitzades en fruita tropical, es pot aconseguir en petites quantitats, generalment importada.

Si t’interessa incloure acerola en la teva dieta, pots trobar-ne a herboristeries, parades de mercat amb oferta internacional o en línia, on la disponibilitat és més àmplia. La clau és saber com utilitzar-la, perquè darrere d’aquesta petita fruita àcida s’amaga un gran aliat per a la salut.