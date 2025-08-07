Vinagre de poma: coneix els beneficis i propietats que indica la ciència

El vinagre de poma s’ha posat de moda en els darrers anys, especialment a través de les xarxes socials, on se’n fan afirmacions agosarades sobre els seus suposats efectes beneficiosos. Molta gent l’ha incorporat a la seva dieta, no només per condimentar amanides, sinó fins i tot com a suplement matinal en dejú. Ara bé, no totes les propietats que se li atribueixen estan avalades per la ciència.
Aquest tipus de vinagre, també anomenat vinagre de sidra de poma, es produeix a partir de la fermentació de pomes triturades. El procés consta de dues etapes: primer, els sucres naturals de la fruita es transformen en alcohol gràcies a l’acció dels llevats. Després, aquest alcohol es converteix en àcid acètic, responsable de l’aroma i el gust.
Els beneficis i els mites del vinagre de poma
Entre els efectes positius que sovint s’hi associen s'hi troba la millora de la digestió, l’ajuda per controlar els nivells de sucre a la sang, la pèrdua de pes i fins i tot propietats antiinflamatòries. Cristina Burgos, dietista i nutricionista, destaca que el vinagre de poma conté àcid acètic, enzims, fibra i diversos antioxidants. Ara bé, "una gran part d’aquests components es poden perdre quan el producte és filtrat o pasteuritzat", com passa sovint abans d’arribar al consumidor.
Pel que fa al control de la glucèmia, l’àcid acètic sembla tenir un paper en alentir l’absorció de la glucosa i la insulina. Tot i això, la doctora Isabel Viña remarca, a través d'un vídeo de TikTok, que aquest efecte no és exclusiu del vinagre de poma, sinó que es troba també en altres tipus de vinagre. Per tant, el seu impacte metabòlic no és especialment destacat en comparació amb d’altres.
Un altre mite habitual és que aquest vinagre ajuda a aprimar-se. Segons la nutricionista Burgos, no hi ha prou estudis que ho demostrin amb base científica. El que assegura la divulgadora és que si el vinagre no ha estat processat, pot contenir substàncies prebiòtiques que beneficien la microbiota intestinal.
Ara bé, es recomana consumir-lo amb moderació: l’ús excessiu pot provocar molèsties estomacals, desgastar l’esmalt dental o reduir els nivells de potassi. Els experts recomanen no superar els 30 mil·lilitres al dia i sempre prendre’l diluït en aigua o barrejat amb el menjar.
Alerta: no tothom en pot prendre
El vinagre de poma té diferents beneficis, però si es barreja amb diversos medicaments, pot acabar per tenir l'efecte contrari. Els seus nivells elevats d'àcid fan que pugui ser perjudicial per a la salut, segons un estudi.
Hi ha tres tipus principals de medicaments amb els quals el vinagre de poma no qualla bé. Amb els fàrmacs de dioxina, per exemple, necessaris en algunes condicions cardíaques, des de la fibril·lació auricular a les insuficiències cardíaques, no es recomana. És important ser-ne conscient perquè el vinagre se sol recomanar quan s'han tingut problemes cardíacs. Però totes dues coses genera massa dioxina i pot afectar el sistema immunitari i hormonal.
Un altre dels principals tipus de fàrmacs que no es recomana barrejar amb el vinagre de poma són els que es fan servir per a la diabetis. Com que el vinagre fa baixar els nivells de sucre a la sang, es pot provocar hipoglucèmia: sensació de feblesa, suor, pulsacions accelerades o, fins i tot, desmais en són algunes de les conseqüències.
L'estudi tampoc recomana els laxants estimulants ni els diürètics. Totes dues coses ajuden a eliminar l'excés de líquids i, per tant, si es combinen amb el vinagre, que té un efecte similar, es pot fer baixar els nivells de potassi fins al llindar del mínim recomanat.