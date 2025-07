Un estudi desmenteix el mite més estès sobre els ous ferrats

Els ous han estat àmpliament criticats i fins i tot prohibits en algunes dietes per la seva suposada capacitat de fer pujar el colesterol de manera desmesurada. Un mite molt estès, que ha passat de generació en generació, però que realment és mot injust. Això és el que apunta una nova investigació i que fa que els ous deixin de ser els dolents de la pel·lícula pel que fa a l'alimentació sana i equilibrada.

Una nova investigació de la Universitat del Sud d'Austràlia (UniSA) acaba de demostrar definitivament que els ous ferrats no només no pugen el colesterol sinó que poden ajudar a baixar el considerat com a "dolent". Els greixos saturats de la dieta són "el veritable problema de salut cardíaca", segons publiquen els autors de l'estudi a la revista científica American Journal of Clinical Nutrition.

La relació entre ous, colesterol i greixos

En aquest estudi pioner a nivell mundial, els investigadors van examinar els efectes independents del colesterol dietètic i els greixos saturats sobre el colesterol LDL (el tipus "dolent") i van descobrir que menjar dos ous al dia (com a part d'una dieta alta en colesterol, però baixa en greixos saturats) en realitat pot reduir els nivells de LDL i disminuir el risc de patir malalties cardíaques.

Culpats durant molt de temps pel colesterol alt, els ous han estat criticats pel seu suposat paper en les malalties cardiovasculars. Cal recordar que aquest problema de salut és la principal causa de mort a tot el món, responsable de gairebé 18 milions de morts a l'any.

L'investigador principal, el professor Jon Buckley, de la UniSA, reconeix que "durant molt de temps, els consells dietètics obsolets han danyat injustament el prestigi dels ous", alts en colesterol, però baixos en greixos saturats. I és el seu nivell de colesterol el que sovint ha fet que la gent qüestioni el seu paper en una dieta saludable.

El paper del bacó o les salsitxes

"En aquest estudi, separem els efectes del colesterol i els greixos saturats, i descobrim que el colesterol alt provinent dels ous, quan es consumeix com a part d'una dieta baixa en greixos saturats, no augmenta els nivells de colesterol dolent", explica l'especialista. En canvi, va ser el greix saturat el que realment va provocar l'elevació del colesterol.

"Podríem dir que hem aportat proves contundents en defensa de l'ou", diu l'expert, que puntualitza que no és l'ou sinó alguns aliments que l'acompanyen sovint, com el bacó o les salsitxes, les coses que realment té més probabilitats d'afectar la salut cardíaca.