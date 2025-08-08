Què és millor demanar a la terrassa d'un bar? El que has de prendre i el que no per «fer un beure» saludable

Amb l'estiu i amb l'arribada del bon temps és l'hora de les terrasses, del vermut i de gaudir de les nostres vacances. Però no sempre optem per les opcions més saludables a l'hora de demanar una beguda o prendre una tapa. Com gaudir d'una trobada amb amics o família de manera saludable? Doncs és possible i Rosa Albadalejo, és doctora en Nutrició i metabolisme, dietista-nutricionista i docent del Màster Universitari Nutrició i Salut de VIU ho explica en una entrevista amb Europa Press Infosalus.
Vol deixar clar, en primera instància, que el "fer un beure" és un extra dins de la nostra vida saludable, és a dir, que el gruix de totes les recomanacions saludables les hem de portar cada dia de l'any, però "per passar-nos un dia no passa res”. De fet, defensa que ha d'entrar dins de la normalitat i no de l'obsessió.
Dit això, si ens cenyim al tema de les begudes, afirma aquesta experta que allò que, per descomptat, l'opció més saludable de totes és l'aigua. Ara bé, poques seran les vegades que preferim beure aigua si estem de vermut. Així, fa un rànquing de les begudes més saludables que podem demanar si anem de vermut aquest estiu: aigua, aigua amb gas, aigua amb llimona, cafè o infusions amb gel, aigües saboritzades sense sucres afegits, el kombutxa també sense sucres afegits i la cervesa 0,0.
Ara bé, i si volem menjar? Quina tapa o ració ens podem demanar? Assenyala aquesta doctora en Nutrició i metabolisme que són opcions saludables les olives, els adobats en general, les tapes de pa amb oli tomàquet i pernil, els xampinyons a l'allet, la sípia a la planxa, els musclos al vapor, les cloïsses i petites racions de truita de patata. Això sí, adverteix sobre el consum de rabes, croquetes i nuggets: “Tot el que porti un extra de fregit no hem de consumir habitualment”.
Com fer més saludable el moment del "fer un beure"
Més enllà de triar tapes i begudes saludables, alguns petits gestos poden marcar una gran diferència per mantenir l’equilibri en aquests àpats informals:
- Comparteix les racions: fer-ho permet tastar diversos plats i reduir la quantitat que es consumeix de cada un.
- Demana les salses a banda: així pots controlar-ne la quantitat o fins i tot prescindir-ne, evitant greixos innecessaris.
- Evita el pa que s’ofereix per defecte: moltes vegades el consumim per inèrcia. Si tens gana, tria pa integral o amb llavors.
- Mastega lentament: menjar a poc a poc afavoreix la digestió i ajuda a detectar millor la sensació de sacietat.
- Beu aigua entre tapes: alternar l’aigua amb altres begudes ajuda a reduir el consum d’alcohol i refrescos ensucrats.
- Pren decisions abans de seure: pensar què vols menjar abans d’arribar pot ajudar a no deixar-se portar per l’oferta del moment.
Amb una actitud conscient i unes quantes decisions ben pensades, el vermut pot continuar sent un plaer, també per al cos.