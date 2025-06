Els errors a l'hora de fregir ous que fan que s'enganxin i es contaminin amb tòxics

La seguretat alimentària depèn del conjunt del llarg procés entre la producció dels aliments fins a la conservació i el consum final. Enmig, hi ha la cuina, que és un dels factors que més depèn de la responsabilitat individual de la persona als fogons. En aquest sentit, la dermatòloga cosmètica i divulgadora Sara Simonsen (@drsarasimonsen) ha compartit dos errors freqüents que suposen un risc de contaminació. Concretament, dels ous ferrats.

Simonsen explica com cuinar ous ferrats sense que s'enganxin ni generar residus tòxics amb una tècnica senzilla, efectiva i sense necessitat de paelles antiadherents. El mètode combina el control de temperatura i un ús correcte de l'oli per aconseguir una cocció neta i sense productes químics.

Davant l'ús d'utensilis amb recobriments que poden desprendre substàncies nocives quan s'escalfen massa, les paelles d'acer inoxidable ofereixen una alternativa segura i duradora. Seguint uns passos clau, aquest tipus de paella permet preparar ous ferrats amb una textura ideal i sense que s'adhereixin al fons.

El procés comença amb l'escalfament progressiu de la paella a temperatura mitjana, al voltant d'un nivell set, a la cuina. És important no afegir cap producte en aquesta etapa. Un cop apareguin les primeres bombolles, es baixa el foc al nivell quatre i s'espera que l'aigua s'evapori del tot. Aleshores, s'incorpora l'oli, distribuint-lo pels laterals de la paella. Les ones que es formen a l'oli confirmaran que està llest per rebre l'ou. L'ou, a temperatura ambient, s'ha de trencar amb compte sobre la paella i deixar-ho uns segons sense moure'l. Aquest temps inicial permet que se segelli la base, evitant que s'enganxi i garantint una cocció uniforme.

Un dels grans beneficis d'aquest mètode és l'absència de recobriments antiadherents, sovint relacionats amb disruptors endocrins, que són substàncies químiques capaces d'interferir amb el sistema hormonal del cos, afectant processos com el creixement, el desenvolupament i la reproducció. En fer servir acer inoxidable, s'elimina la possibilitat d'exposició a aquestes substàncies que poden migrar als aliments amb l'ús continuat i a temperatures altes.

Segons la dermatòloga, "aquest tipus de paella no es ratlla, així que a més podem evitar les espàtules de silicona i fer servir espàtules d'acer", cosa que representa un avantatge important per mantenir la cuina lliure de compostos sintètics. El resultat és un ou ferrat perfectament cuinat, sense residus ni sabors estranys. Una opció saludable i professional a l'abast de qualsevol cuina i que, amb pràctica, es converteix en una rutina ràpida i segura.