Fas servir bosses reutilitzables per comprar? Una experta alerta que contaminen el menjar

Les bosses reutilitzables s'han convertit en un símbol del consum responsable. Són una bona alternativa als plàstics d'un sol ús i permeten reduir residus i fer un consum més sostenible. Ara bé, l'ús quotidià i sense mesures d'higiene pot convertir-se en un risc per a la salut, tal com avisa l'enginyera d'aliments i divulgadora Mariana Zapién en un dels seus vídeos més recents a les xarxes socials.

"Les bosses reutilitzables estan contaminant el teu menjar", assegura la professional, que explica que molts d'aquests productes, encara que siguin ecològics, es poden convertir en un autèntic viver de bacteris perillosos si no s'higienitzen adequadament. Siguin de tela o de plàstic, poden acumular durant dies, i fins i tot setmanes, microorganismes com bacteris, llevats i fongs. Les dues més preocupants són la Salmonel·la i Listèria, conegudes per la seva capacitat per provocar intoxicacions alimentàries greus.

Això passa perquè s'acostuma a fer servir les bosses reutilitzables per carregar carn crua, fruites, verdures o aliments ja cuinats sense distinció, moltes vegades, brutes o humides. En aquestes condicions, sobretot si es queden oblidades al maleter del cotxe o dins el carro de la compra, la proliferació bacteriana es dispara.

Lluny de demonitzar l'ús de bosses reutilitzables, Zapién proposa una sèrie de recomanacions pràctiques per utilitzar-les amb seguretat: fes servir bosses separades per a carn crua, fruites i verdures, i aliments llestos per menjar; no les barregis amb altres objectes com sabates, roba bruta o materials del gimnàs; evita deixar-les a terra o en superfícies brutes abans de carregar aliments; i renta-les amb freqüència usant aigua calenta i detergent almenys una vegada per setmana o immediatament si hi ha hagut vessaments de líquids o restes de carn. És recomanable assecar-les completament abans de guardar-les, per evitar que la humitat afavoreixi la proliferació microbiana.

A més, convé guardar les bosses en un lloc sec i net per evitar la proliferació de bacteris. D'aquesta manera, es trenca el cicle de contaminació creuada, un fenomen que Zapién recolza amb referències científiques en la descripció del vídeo. Entre elles, destaca un estudi de Food Protection Trends (Williams et al., 2011), que ja alertava sobre la capacitat de les bosses reutilitzables per transferir microorganismes entre aliments si no es renten correctament.

També cita un informe recent de la Virgínia Cooperative Extension (Etaka et al., 2024), que ofereix recomanacions concretes per minimitzar riscos sense renunciar a hàbits sostenibles. A això se sumen els treballs de Kasza et al. (2022) i Carrasco et al. (2012), que analitzen com algunes pràctiques benintencionades en matèria de sostenibilitat poden posar en perill la seguretat alimentària.