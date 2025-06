Triomfa al Japó i és català: el llibre de cuina d'un xef lleidatà que és entre els més venuts

Catalunya és un país d'una gran riquesa gastronòmica i també d'una gran cultura literària. Però, què passa si s'ajunten totes dues habilitats? Doncs que el fenomen ho peta al Japó. Això és el que li ha passat al xef lleidatà Josep Barahona, que ha aconseguit que el seu llibre sigui tot un fenomen al país nipó.

Així ho ha explicat al programa Un restaurant caníbal a Berlín de Catalunya Ràdio. El cuiner ha detallat que el llibre 360°. Tot sobre menjar amb els dits, de l'editorial Shibatashoten, és el llibre més llegit de gastronomia al Japó. El va publicar fa uns anys, però ja va per la desena edició al país nipó: "Fer deu edicions d'un llibre m'han dit que és una cosa impensable aquí", ha explicat.

Barahona explica que la clau és el concepte del llibre. No inclou pàgines i pàgines de text, sinó que són peces molt petites amb diferents elaboracions i una breu descripció. "El llibre recull la seva cultura", apunta el xef, que explica que els japonesos estan acostumats a menjar tots els plats que surten, ja que és la "cultura d'un mos".

Barahona és resident al Japó des de fa 25 anys i té un restaurant a la capital Tòquio. Avui dia encara se sorprèn quan visita un restaurant del país i es troba que tenen el seu llibre. La seva experiència és un bon exemple que la cuina catalana és admirada prop de les nostres fronteres, però que també triomfa a l'altra punta del món.

Portant el pa amb tomàquet al Japó

Barahona també ha estat protagonista de la Setmana Catalana a l’Exposició Universal d’Osaka que es va celebrar a finals de maig. El cuiner ha explicat pas per pas com menjar un bon pa amb tomàquet, detallant els ingredients, l’ordre dels passos, com es combina i fent una demostració pràctica a través d’una webcam que es projectava davant dels assistents.

El gest de fregar el tomàquet amb el pa ha sigut el que ha generat més curiositat en els visitants, molts dels quals se l’han menjat després de fer-lo servir. El tríptic del taller anunciava la recepta com un "senyal d'identitat catalana" basada en la unió del pa i de l'oli, "elements fonamentals de la cuina mediterrània heretats del llegat grec", als quals se'ls va afegir el tomàquet el segle XVIII.

Similituds entre la cuina catalana i la japonesa

Les similituds gastronòmiques entre Japó i Catalunya, segons Barahona, es basen en una gastronomia de producte i de temporada, “bastant senzilla i simple, però que porta molta feina al darrere”. El xef també remarca un tarannà “seriós i callat” i “rigorós a la feina”. “Estem molt pel que fem, intentem millorar però vigilant molt”, ha dit en un dels actes per a aquesta Setmana Catalana al Japó.