La doble platja de Catalunya que pocs turistes coneixen

En les zones costaneres catalanes s'oculten infinitat de llocs secrets allunyats de la Costa Brava que molt pocs turistes han descobert fins ara i que són perfectes per a fugir de les habituals massificacions, com és el cas de la platja del Trabucador, al Delta de l'Ebre.
Aquest arenal de la província de Tarragona té una peculiaritat, i no és només la seva enorme extensió de sorra fina, sinó que la seva geografia crea una "doble" platja a què es pot accedir per a banyar-se o practicar esports aquàtics.
La platja del Trabucador no sols té sortida al Mare Nostrum, sinó que també està banyat per la Badia dels Alfaques en l'altre costat, i les dues separades per un arenal vertical anomenat la barra del Trabucador connecta el Delta de l'Ebre amb la Punta de Banya.
Activitats i esports aquàtics pels més atrevits
Aquest doble arenal no sol estar molt concorregut, per la qual cosa és ideal per passar unes vacances tranquil·les fora del bullici dels llocs més turistificats. Però no és un lloc on puguis avorrir-te, ja que també ofereix diferents activitats i esports aquàtics que es poden fer gràcies al fet que aquesta platja té unes aigües molt tranquil·les i molt poc profundes.
És molt bona opció per anar en família amb infants a passar el dia o per practicar kitesurf o windsurf, ja que al costat de la voreta de la mar hi ha paradetes d'empreses que es dediquen a organitzar grups i experiències individuals guiades per un professional d'aquests tipus d'esports aquàtics.