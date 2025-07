Quatre llocs desconeguts de Catalunya que és un sacrilegi no visitar

Catalunya destaca per la seva rica varietat de meravelles, de nord a sud i d'est a oest. Platges, muntanyes, ciutats, àrees rurals, cultura, gastronomia, arquitectura, esport... La llista és interminable. La fama dels llocs més emblemàtics sovint dificulta gaudir-los en tranquil·litat, allunyats del turisme. Tot i això, encara queden racons amagats per explorar.

Racons únics i desconeguts de Catalunya que has de visitar

Si busques tranquil·litat, però no estàs disposat o disposada a renunciar als millors racons de Catalunya, tens diferents opcions. Perquè la bellesa no sempre està inevitablement lligada amb la popularitat i n'hi ha uns pocs que poden gaudir de llocs meravellosos per a ells mateixos. A continuació, cinc bons exemples.

La Cova del Blai

Excavada en les calcàries de la Muntanya Blanca, a la comarca del Baix Camp, s'amaga la Cova del Blai, també coneguda com la Cova d'en Xolas, de Pratdip o del Mas de Monet. A 30 metres de profunditat, les parets registren el pas del temps, en consonància amb les estalagmites i columnes de roca. S'hi accedeix per la carretera en direcció a Colldejou i no acostuma a ser molt concorreguda.

Cartoixa d'Escaladei

Al Priorat, hi ha la primera cartoixa -monestir dels religiosos de l'orde de Sant Bru- de la península Ibèrica, la d'Escaladei, que data del segle XII. Les runes permeten veure les restes dels tres claustres, l'església, el refetor, una cel·la reconstruïda amb tot detall i les vistes de tota la comarca. I, com no podria ser d'una altra manera, és el lloc ideal per descobrir els vins que s'elaboren als voltants.

La Roca Foradada

És el somni dels homes ocells més intrèpids i arriscats. A tocar de Prades, la Roca Foradada consisteix en un forat natural en forma de cercle elaborat a partir de l'erosió natural de la pedra, d'uns deu metres d'altura. S'hi pot arribar caminant i des del mig de l'accident geològic, es pot veure una panoràmica del poble de Capafonts.

L'Ermita de l'Abellera

A tocar de Prades, a prop de la Roca Foradada, es troba l'Ermita de l'Abellera, una construcció de l'any 1570 que està incrustat dins una cova i en un precipici vertical de 1.020 metres. La imatge és de postal. I, com a curiositat, hi va viure el fra Bernat Boïl, qui va acompanyar Cristòfol Colom en el seu segon viatge a Amèrica.

Camins i propostes per descobrir aquests racons amb tranquil·litat

Per visitar aquests espais sense massificacions i treure'n el màxim profit, convé informar-se bé de com arribar-hi i quan fer-ho. A la Cova del Blai, per exemple, és recomanable portar frontal o llanterna i calçat adequat, ja que l’interior pot ser relliscós i no està il·luminat. A l’estiu, millor visitar-la a primera hora del matí per evitar la calor i gaudir del silenci del bosc.

Pel que fa a la Cartoixa d’Escaladei, s’hi arriba fàcilment des de la carretera T-702, i es poden combinar la visita amb una ruta enoturística pels cellers de la DOQ Priorat. Alguns ofereixen tastos i visites guiades amb reserva prèvia.

Tant per arribar a la Roca Foradada com a l’Ermita de l’Abellera, es pot començar l’excursió des de Prades. El camí és assequible i molt ben senyalitzat, amb trams que travessen boscos d’alzines i roures. Una bona opció és portar menjar i fer pícnic a les zones habilitades, ja que l'entorn convida a fer-hi parada i fonda.

Amb una mica de planificació, aquests indrets desconeguts es poden gaudir amb calma i respecte pel paisatge, convertint una escapada qualsevol en una experiència memorable.