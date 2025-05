Cinc llocs secrets de Catalunya on banyar-te en aigües cristal·lines

Quan el bon temps arriba amb força i les platges més populars s'omplen de banyistes, molts busquem alternatives més tranquil·les per a refrescar-nos. Afortunadament, Catalunya amaga racons naturals amb aigües cristal·lines, ideals per gaudir d'un bany en plena natura i lluny de les multituds.

A continuació, et presentem cinc indrets secrets catalans on podràs banyar-te sense aglomeracions.

1. Gorg del Molí dels Murris (la Garrotxa)

Situat a la comarca de la Garrotxa, el Gorg del Molí dels Murris és un dels secrets més ben guardats de la zona. Aquest gorg d'aigua cristal·lina, envoltat de vegetació exuberant, ofereix un entorn idíl·lic per banyar-se i relaxar-se. Per arribar-hi, cal seguir un camí que uneix Les Planes d'Hostoles amb Cogolls. És fàcil d'accedir, però es recomana visitar-lo en dies feiners per evitar l'afluència de gent.

2. Cala Estreta (el Baix Empordà)

Aquesta cala verge, de difícil accés, és un dels tresors amagats de la Costa Brava. Amb aigües turqueses i sorra fina, Cala Estreta és perfecta per als amants de la natura i la tranquil·litat. Per arribar-hi, cal caminar uns 45 minuts des de la platja de Castell pel camí de ronda. L'esforç val la pena per gaudir d'aquest paratge únic.

3. Riera de Merlès (el Berguedà)

La Riera de Merlès és un riu que travessa diverses comarques, oferint nombrosos gorgs i zones de bany amb aigües netes i fresques. Aquest espai natural és ideal per passar un dia en família, fer pícnic i gaudir de la natura en estat pur. És important respectar l'entorn i seguir les indicacions per preservar aquest indret.

4. Cala Jugadora (l'Alt Empordà)

Situada al Parc Natural del Cap de Creus, Cala Jugadora és una petita cala de còdols amb aigües cristal·lines i paisatges espectaculars. L'accés és només a peu, des del far del Cap de Creus, i requereix una caminada d'uns 30 minuts. La seva ubicació remota garanteix una experiència tranquil·la i autèntica.

5. Cala Forn (el Baix Ebre)

Aquesta cala, envoltada de pins i amb aigües transparents, és una de les joies amagades de les Terres de l'Ebre. Tot i ser coneguda pels locals, la Cala Forn encara manté un ambient tranquil i poc massificat. És perfecta per a famílies i per a aquells que busquen un lloc per desconnectar i gaudir del mar en calma.

Catalunya, paradís dels banyistes

Catalunya ofereix una gran varietat de racons naturals on banyar-se en aigües cristal·lines, lluny de les aglomeracions típiques de l'estiu. Des de gorgs amagats fins a cales verges, aquestes cinc propostes són només una petita mostra del que pots descobrir si t'animes a explorar.

Recorda sempre respectar l'entorn i seguir les normes locals per preservar aquests espais per a futures generacions.