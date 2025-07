El podi dels pobles més bonics de Catalunya, segons «National Geographic»

Catalunya és un país petit, però no és cap secret que té centenars de pobles amb encant per recórrer. Però, realment, quin és el més bonic? Doncs els experts de la revista especialitzada en viatges National Geographic han elaborat un rànquing dels indrets amb més bellesa de l'Estat.

I, com no pot ser d'altra manera, n'hi ha uns quants de catalans. En total, la revista selecciona onze pobles de diferents punts del país, dels quals en destaca el paisatge i el seu valor arquitectònic.

Besalú

La primera posició és per un clàssic que no deixa d'enamorar els seus visitants. Besalú es queda amb la primera posició del rànquing de pobles catalans a National Geographic. La revista destaca que el poble de la Garrotxa és un dels conjunts medievals que millor es conserven a Catalunya i anomena, com no podia ser d'altra manera, el mític pont per sobre del riu Fluvià.

Horta de Sant Joan

El segon lloc se l'emporta Horta de Sant Joan. Els experts de National Geographic recorden la influència de Picasso en el poble de les Terres de l'Ebre i en destaquen els carrers estrets i el bon estat del conjunt medieval. A banda, expliquen que encara és visible l'estil renaixentista de les façanes, els pòrtics i finestrals d'edificis com la Casa de la Vila.

Calella de Palafrugell

Qui tanca el podi de municipis catalans és Calella de Palafrugell. La revista explica que es tracta d'un antic poble de pescadors situat al Baix Empordà i que compta amb diverses cales que recorren el mar Mediterrani. A més, també fa referència al castell medieval de Cap Roig.