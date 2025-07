Ovnis i postes de sol: així és l'Stonehenge dels Països Catalans

Els Països Catalans tenen un gran patrimoni artístic i arquitectònic. Arreu es conserven estructures de totes les èpoques que són el rastre d'antigues civilitzacions i de l'evolució de la nostra cultura. A les illes Balears, una de les restes més velles que s'hi poden trobar són els poblats talaiòtics, que es remunten al 1500 abans de crist i a Eivissa encara es conserva la petjada dels fenicis i cartaginesos, sobretot en un dels jaciments més importants del Mediterrani, la necròpoli del Puig dels Molins.

No obstant això, un dels monuments de pedra més curiosos d'Eivissa és molt recent, tant és així que es va acabar de construir l'any 2014. Es tracta de Time and Space, unes tretze columnes de basalt posades que emulen una construcció prehistòrica. Aquesta estranya construcció menys de 10 quilòmetres de Sant Josep de Sa Talaia ha sigut objecte de teories místiques i ha estat batejada popularment com l'Stonehenge d'Eivissa.

Time and Space, que està pocs metres d'un barranc davant del mar, va ser un encàrrec de Guy Laliberte, el fundador del Cirque du Soleil, que té una finca a pocs metres d'allà. La construcció està formada per columnes de basalt sòlid que formen una seqüència de Fibonacci, de camí al mar, a més, hi ha un seient en forma de C i una pica esculpida a la pedra.

La part superior de la columna més alta, que fa deu metres d'alçada, està banyada amb or per reflectir el sol ponent el dia del solstici d'hivern. La seqüència es presenta al voltant de la circumferència d'una el·lipse en al·lusió a les trajectòries dels planetes que es mouen al voltant del sol. L'ideòleg de la construcció, l'artista australià Andrew Rogers, va pensar-la com un monument a la connexió de la humanitat amb el temps i l'espai. El monument es va edificar en molt poc temps i el procediment legal per construir-lo ser qüestionat per alguns activistes.

Aquest indret tan curiós és un punt de pelegrinatge per als fans dels ovnis, que el fan servir de punt de trobada. Com a rastre d'aquests aplecs, a terra, s'hi poden observar molts cercles concèntrics de pedres que han anat disposant al llarg del temps amb finalitats místiques.

Les dues portes de Cala Llentia

Bernat Castanyer

Uns metres més enllà, en una esplanada propera a Cala Llentia s'hi poden trobar dues portes de fusta i metall amb diferents gravats i motius àrabs entre els quals destaca una hamsa, un símbol que consisteix en una mà amb un ull enmig que van fer servir com a amulet els cartaginesos des de l'any 820 aC. Es desconeix qui va ser l'autor artístic d'aquestes portes, però són un punt destacat per als amants de les postes de sol. Amb les portes obertes, es pot veure Es Vedrà a l'horitzó, un illot que es troba a dos quilòmetres de la costa occidental d'Eivissa, davant de Cala d'Hort.