Cervantes, el poble d'Austràlia on hi ha un «carrer Catalunya» i una «plaça Girona»

Cervantes. Així s'anomena un poble de l'Austràlia Occidental que s'ha fet viral a les xarxes socials pel nom peculiar tenen els carrers. "Catalonia Park" (Parc Catalunya), "Catalonia Street" (carrer Catalunya), "Barcelona Drive" (avinguda Barcelona), "Gerona Place" (plaça Girona) o "Tarragona Loop" (ronda Tarragona) són alguns dels que fan referència a Catalunya.
El poble es troba una mica més al nord de Perth, la capital de la regió, i té uns 500 habitants. Ha estat Corey, un noi australià que viu a Espanya, qui ha compartit a TikTok un vídeo ensenyant la seva troballa que ja acumula més de 2 milions de visualitzacions i 300.000 m'agrada. "El més divertit d'aquest lloc és que cada carrer s'anomena com algun lloc d'Espanya", explica al·lucinat Corey en el vídeo.
@coreyyy.exe the new conquista has reached down under #españa ♬ original sound - corey
Més enllà de Catalunya, Cervantes està ple de referències a localitats dels països catalans, com "Majorca Street" (carrer Mallorca) o "Valencia Road" (carretera de València), i altres de l'estat espanyol, com "Madrid Street" (carrer Madrid), "Huelva Place" (plaça Huelva) o "Castilla Way" (camí Castella).
"Però, qui viu aquí?", es pregunta Corey, "un enclavament espanyol?". És curiós el fet que una localització que Corey assegura que està "a prendre pel cul" estigui plena de referències a un lloc que es troba ni més ni menys que a 14.000 quilòmetres. Una opció sempre serà viatjar fins allà per descobrir qui i per què s'ha decidit relacionar el nostre territori amb un poble remot australià.