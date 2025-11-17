Ramon Cugat, traumatòleg: «Les vacances no s'haurien de fer, cal treballar molt i dormir poc»

Ramon Cugat és una eminència de la traumatologia esportiva. Ha operat a futbolistes de primer nivell des de fa dècades, començant per Johan Cruyff, passant per Xavi Hernández i acabant amb Lamine Yamal. Ara, a 75 anys, el periodista Jordi Basté ha publicat un llibre (El noi amb una maleta i un somni, Rosa dels vents) repassant la seva trajectòria. Per promocionar-lo, Cugat va ser entrevistat al programa Versió RAC1, i a banda del llibre, va fer unes reflexions sobre la salut que han aixecat polseguera a xarxes.
Bàsicament, Cugat va fer una crida a no aturar l'activitat laboral, ni per vacances ni per edat, i tot plegat, amb l'argument de mantenir l'activitat cerebral. "No es pot retirar la gent a 65 anys és molt perniciós". I explicava les conseqüències, "al cap de quatre anys, el 50% de gent està morta, es perd l'activitat cerebral".
L'alternativa que proposava el doctor era jubilar-se i continuar mantenint una rutina activa. "El que no es pot fer és deixar de treballar i deixar de tenir una activitat cerebral". En la mateixa línia parlava de la rutina de la població treballadora. "Les vacances no s'haurien de fer, són dolentes. Amb els caps de setmana n'hi ha prou, perquè al cap de l'any equivalen a tres mesos i mig de vacances".
Cugat es posava d'exemple a si mateix, explicant que dormia poques hores -vora les tres diàries- perquè si no "perd vida" i "no treballa prou". Una tertuliana, sorpresa per la resposta, li preguntava si no havia de descansar, a la qual cosa el doctor contestava: "Quan un mor, descansa eternament". I afegia que des de petit havia agafat la rutina de "treballar molt i dormir poc".